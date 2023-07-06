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2023 DUS 1. Dönem Sonuçları Açıklandı

2023 DUS 1. Dönem Sonuçları Açıklandı

Sağlık Haberleri

ÖSYM, 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sayfasından vatandaşlık numarası ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 270 adayın katıldığı 4 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Sağlık

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