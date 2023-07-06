2023 DUS 1. Dönem Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sayfasından vatandaşlık numarası ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 270 adayın katıldığı 4 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.