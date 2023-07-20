20 Yaşındaki Parkinson Hastası, Beyin Pili Ameliyatıyla Hastalığına Veda Etti

Halk arasında 'yaşlılık hastalığı' olarak bilinen Parkinson'a 20 yaşında yakalanan Azizbek Ramanov, Türkiye'ye gelerek beyin pili takılması ameliyatı oldu ve hastalığına veda etti. Ramanov, operasyon sırasında Kalinka şarkısını söyleyerek 4 yıldır mücadele ettiği hastalığına veda ettiğini belirtti.

Halk arasında hem 'yaşlılık hastalığı' hem de 'titrek felç' olarak bilinen Parkinson'a henüz 20 yaşındayken yakalanan Azizbek Ramanov, tedavi olmak için Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi. Titremelerinin kontrol altına alınması için beyin pili takılması ameliyatı olan Ramanov, operasyon sırasında Kalinka şarkısını söyleyerek 4 yıldır mücadele ettiği hastalığına veda etti.

Üniversite son sınıf öğrencisi olan ve tedavi için Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Ramanov, Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen beyin pili takılması ameliyatı ile en genç pil takılan Parkinson hastalarından biri oldu. Kollarını ve ellerini yukarı kaldırmaya hasret kaldığını söyleyen Ramanov, araba kullanmayı da çok arzuladığını belirtti.

"KOLLARIMI VE ELLERİMİ YUKARI KALDIRMAYA HASRET KALDIM"

Mühendislik fakültesi öğrencisi Ramanov, uzun süren ameliyata şarkılar söyleyip muhabbet etti. Ameliyat sonrası DHA'ya konuşan Ramanov, "Özbekistan'dan 4 senedir Parkinson hastalığı ile mücadele ettiğim için buraya tedavi olmaya geldim. Çok şükür her şey güzel gidiyor. Erken yaşta Parkinson olmak çok kötü bir şey, kollarımı ve ellerimi yukarı kaldırmaya hasret kaldım. Araba kullanmayı da çok özledim, iyileşip hemen araba kullanmayı arzuluyorum. Şu anda her şey çok iyi, teşekkür ediyorum" dedi.

Çok genç yaşta Parkinson'a yakalanan Azizbek Ramanov hastalık sürecini ise şu sözlerle anlattı:

"İlk belirtiler sağ tarafımda yavaşlama ile başladı ve sağ bacakta titreme ile devam etti. Şikayetlerim zaman içerisinde giderek arttı. Parkinson yüzünden hem günlük hayatım hem de eğitim hayatım derinden etkilendi. Beyin pili tedavisi için Özbekistan'dan geldim. Yeni bir hayat, yeni bir gelecek istiyorum." dedi.

"HASTAMIZ EN GEÇ PİLLİ PARKİNSON HASTALARINDAN BİRİ OLDU"

Beyinde 'dopamin' adı verilen maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan ve genellikle ileri yaşlarda görülen Parkinson'un gençlerde de görülebildiğini dile getiren Dr. Zırh, "Parkinson genellikle ileri yaşlarda görülen kronik nörolojik bir hastalıktır. Ortalama tanı konulma yaşı 60 yaş üzeri olmasına rağmen hastaların yüzde 10 ila 15'inde hastalık başlangıç yaşı 20 ile 50 arasındadır. Biz buna 'genç yaşta görülen parkinson hastalığı' diyoruz. Çok nadir olgularda, Parkinson benzeri bulgular çocuklarda ve genç adölesanlarda da görülebilir. O hastalarımızdan biri de Özbekistan'dan gelen Azizbek Romanov. Şu an 24 yaşında olan ve 4 sene önce hastalık bulguları başlayan ve bulguları giderek ilerleyen; ancak çok yüksek doz ilaçla açılabilen ve açıldığı sırada istem dışı hareketler dediğimiz ilaç yan etkilerini yaşayan bir hasta. Sık açık kapalı dalgalanmaları olduğu ve genç yaşta yüksek doz ilaç kullanımına bağlı istem dışı hareketler de yaşadığı için, bir şekilde yüksek doz ilacın etkisini taklit eden bir tedavi yöntemine ihtiyaç duyulur ki, onu da bize beyin pili ameliyatları sağlıyor. Genç hastamız ayrıca, en genç pilli Parkinson hastalarından biri oldu."

"AMELİYAT HASTAMIZ UYANIK İKEN, KARŞILIKLI KONUŞARAK, SOHBET EDEREK GEÇTİ"

Beyin pili takılması ameliyatının hasta uyanık iken ve konuşa konuşa gerçekleştirildiğini dile getiren Dr. Zırh, "Beyin pilleri, beynin içerisine yerleştirdiğimiz iki ince elektrot, göğüste kalp pili gibi cilt altına yerleştirdiğimiz pil ve onları birbirine bağlayan iki tane uzatma kablosundan oluşan bir sistem.Tıp dilinde 'nöromodülasyon' adı verilen bu yöntem sayesinde beyindeki hastalıktan sorumlu hücrelerin elektriksel aktivitesini değiştirebiliyoruz. Ameliyat hastamız uyanık iken, karşılıklı konuşarak, sohbet ederek geçti. 'Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği' dediğimiz yöntemle ucu 2 mikronluk bir elektrodu beynin içerisinde ilerleterek hem hastalıktan sorumlu hücrelerin yerini bulabildik hem de düşük düzeyde elektrik akımı vererek aldığımız cevaplarla etraftaki hayati merkezleri tespit ettik. Böylelikle 80 mikrondan daha az bir hata payı ile hastalıktan sorumlu hücrelerin bulunduğu bölgeye beyin pili elektrotlarını yerleştirme fırsatını bulduk. Çünkü bu ameliyatta yapmamız gereken beynin içerisindeki 'beyin sapı' dediğimiz bölgeye çok yakın olan bir alanda 2-3 milimetre çapındaki bir anotomik oluşumu bulup oraya müdahale etmek. Bu sayede hastalık bulgularını önemli ölçüde düzeltebiliyoruz. İki gün sonra beyin pili programlama sürecine başlayacağız. Yaklaşık 3 haftalık pil programlama sürecimiz olacak ve hastamıza en uygun gelecek parametreler ayarlanacak, sonrasında da mezun olup, ülkesine geri dönecek" şeklinde konuştu.