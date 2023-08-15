20 Kişi Devlet Hastanesini Bastı, 6 Güvenlik Görevlisi Darp Edildi... O Anlar Kamerada

Nevşehir'de hasta yakını 20 kişi devlet hastanesini basarak güvenlik görevlileriyle tartıştı. Çıkan kavgada 6 güvenlik görevlisi darp edilirken olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yüksekten düşme şeklinde hastaneye gelen hastalara müdahale edildiği sırada, kırmızı alana girmeye çalışan 20 kişilik hasta yakınlarına güvenlik görevlileri müdahale etti. Çıkan arbedede 6 güvenlik personeli, 20 kişilik hasta yakını tarafından darp edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.