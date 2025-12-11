Haberler

Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yanık ve Travma Derneği ile TİKA işbirliğiyle düzenlenen kongre, 31 ülkeden 350 bilim insanının katılımıyla Antalya'da gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, yanık tedavisinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin büyük bir yanık merkezine sahip olduğunu vurguladı.

Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "2. Ulusal Yanık Kongresi", "2. Avrasya Yanık Kongresi" ve "2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi" Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a, Afganistan ve Pakistan'dan Şili'ye kadar 31 ülkeden 350 bilim insanı katıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kongrenin açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanık tedavisi alanında 20 yılda kat ettiği başarıyı anlattı.

Yanık ve yanık yönetiminin, sağlık bakımının en zor ve en acil alanlarından biri olduğunu belirten Okumuş, yanığın sadece deri bütünlüğünü bozan travma değil, beraberinde enfeksiyon riski taşıyan, metabolik yük, ağrı yönetimi, psikososyal açıdan disiplinler arası yaklaşım gerektiren kompleks klinik tablo olduğunu kaydetti.

Yanık alanının kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Okumuş, şöyle konuştu:

"Günümüzde baş döndürücü hızla gelişen ve hayatımızın her alanına ve her anına dahil olan teknoloji, toplumda yaşam alanlarının geliştirilmesi ve şehirleşmenin artması, kalabalık nüfus, yalnızlaşan insan hayatı, iklim değişiklikleri, tüm dünyada savaş teknolojisinin artması ve çeşitlenmesi, evde, yolda, işte her alanda elektrikli, yanıcı ve yakıcı ekipman ve cihazların hayatın değişmez bir parçası haline gelmesi hem yanık vakalarının artması hem yanık olaylarının şekil değiştirmesine neden oluyor. Eskiden ateş ve sıcak yanıkları daha ön plandayken artık günümüzde kimyasal ve elektrik yanıkları daha büyük oranda görülmeye başladı. Bu açıdan yanık yönetimi giderek artan önem kazanmakta."

Okumuş, Türkiye'nin Avrupa'da en büyük yanık merkezine sahip olduğunu ve tedavide çok iyi olduğunu ancak yanıkların önlenmesinde biraz eksik kaldıklarını dile getirdi. Yanık vakalarının büyük bölümünün önlenebilir kazalardan kaynaklandığına değinen Okumuş, kendisinin de çocukken üzerine sıcak su döküldüğünü, çok zorlu süreçlerden geçtiğini kaydetti.

Hekim olmasındaki en büyük etkenin başından geçen yanık süreci olduğunu aktaran Okumuş, yanıkların önlenmesinde korucuyu sağlık hizmetleri ile toplumsal farkındalığın önemli olduğunu belirtti.

"Yanığı önlemeyle ilgili tedbirler almak gerekiyor"

Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel de kongreye 31 ülkeden 350 bilim insanının katılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Yanık tedavisinde Türkiye'nin tecrübeli ekibe sahip olduğunu vurgulayan Şenel, Türkiye ve yakın coğrafyadaki yanık vakalarının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları anlattı.

Şenel, Türkiye'de yanık tedavisi alanında ciddi anlamda hekim ve hemşirenin yetiştirildiğini belirterek, "Yanığı önlemeyle ilgili tedbirler almak gerekiyor." dedi.

2. Avrasya Yanık Kongresi Başkanı Doç. Dr. Sabri Demir ise özellikle üçünü derece yanıkların zorluğunu anlatarak, yanıklardan korunmak için farkındalık oluşturmak gerektiğini söyledi.

2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi Başkanı Doç. Dr. Emine Öksüz de kongrede yanık tedavisindeki yeniliklerin konuşulacağını ifade etti.

Avrasya Yanık Kongresinin düzenleme komitesinde yer alan Prof. Naiem Moiemen, yanık konusunda her ülkenin farklı problemleri olduğunu vurguladı.

Oturumlarla devam eden kongreler, 14 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title