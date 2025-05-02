2 Bin 239 Hekim Ataması Gerçekleşiyor

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "122'nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.