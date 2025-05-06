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16 Yaşındaki Iraklı Çocuğun Organları 6 Kişiye Umut Oldu

16 Yaşındaki Iraklı Çocuğun Organları 6 Kişiye Umut Oldu
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Samsun'da motosiklet kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Iraklı Elias Naif Elias Nasır'ın organları 6 kişiye nakledilmek üzere bağışlandı. Ailesi, organ bağışlama kararı alarak hayır yapmak istediklerini belirtti.

16 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu

SAMSUN - Samsun'da motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Iraklı çocuğun bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan Irak uyruklu Elias Naif Elias Nasır (16), 27 Nisan'da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Iraklı çocuğun dün beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatla bağışlanan organları alınan Elias Naif Elias Nasır'ın kalbi Ankara Bilkent Hastanesine, karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası ise nakledilmek üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gönderildi.

Iraklı Elias Naif Elias Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Hussein Nasır (37), "Biz 9 senedir Samsun'dayız. Biz de hayır yapmak istedik. Organları bağışlama kararı aldık" dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Recep Erik, "Motosiklet kazası sonucu hastanemizde tedavi gören 16 yaşındaki Iraklı çocuğun dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ile irtibata geçince organlarını bağışlama kararı aldılar. Hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Organ nakli bizim için çok önemliydi. Türkiye'de organ naklinin azlığından şikayet ediyoruz sürekli. Organ nakli yapılan hastalara şifa diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Sağlık
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