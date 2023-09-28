16. Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul'da Başlıyor
16. Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 5-7 Ekim'de İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongrede, yedi farklı konuda konferanslar, paneller, interaktif tartışmalar ve video temelli eğitimler düzenlenecek. Bin 500 katılımcının beklenmesiyle kongrenin uluslararası bir etkinlik olması hedefleniyor.
16. Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 5-7 Ekim'de İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak.
16. Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 5-7 Ekim'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde toplanacak. Prof. Dr. Mahir Özmen'in başkanlığını yürüteceği kongrede; yedi farklı konuda konferanslar, paneller, interaktif tartışmalar ve video temelli eğitimler düzenlenecek. Kongrenin 600'ü yurt dışından bin 500 katılımcı tarafından takip edilmesi bekleniyor.