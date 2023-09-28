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16. Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul'da Başlıyor

16. Asya Pasifik Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 5-7 Ekim'de İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongrede, yedi farklı konuda konferanslar, paneller, interaktif tartışmalar ve video temelli eğitimler düzenlenecek. Bin 500 katılımcının beklenmesiyle kongrenin uluslararası bir etkinlik olması hedefleniyor.