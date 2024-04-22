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15. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da Başladı

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Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da başladı. Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden 700'e yakın bilim insanının katıldığı kongre, ilaçla tedavi ve psikoterapi alanındaki son gelişmeleri ele alıyor.

Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da başladı.

Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden 700'e yakın bilim insanı katılıyor.

Psikofarmakoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar, konuşmasında, kongrenin oldukça geniş bir katılımla başladığını söyledi.

Alanında uzman isimleri ağırladıklarını dile getiren Sayar, "Kongremiz, alanında uzman 30'u aşkın yabancı bilim insanı, 100'ü aşkın Türk bilim insanını bir araya getiriyor. Bu kongrede ilaçla tedavi ve psikoterapi alanında psikiyatrideki son gelişmeler ele alınıyor. Psikiyatride, tedavi anlamında son yıllarda çığır açıcı değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bizlerin de dünyadaki bu gelişmeleri anlayabilmesi ve takip edebilmesi için bu tür kongrelerde bilim insanlarıyla görüş alışverişinde bulunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sayar, kongrenin depresyon, kaygı bozukluğu ve madde kullanım bozuklukları gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde hangi tür uygulamaların öncelikli olması hakkında bilgi alışverişi ve paylaşımlara imkan sağladığını vurguladı.

Psikofarmakolojinin yanı sıra çeşitli klinik uygulama alanlarında güncel bilgilerin sunumunun da yapılacağı kongrede, temel bilimler, biyolojik psikiyatri, sinirbilim ve psikiyatrik nörogörüntüleme alanındaki son gelişmeler gözden geçirilecek.

Kongre, 25 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Sağlık

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