15 Temmuz Gazisi Böbrek Nakli Uzmanı Hastalara Umut Oldu

Ankara'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimine karşı direnen böbrek nakli uzmanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, 4 yıldır görev yaptığı hastanede nakil bekleyen hastalara umut oldu. Ölçücüoğlu, 160'a yakın böbrek nakli gerçekleştirdi ve bine yakın hastanın hayatına müdahale etti.

ANKARA'da böbrek nakli uzmanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, 15 Temmuz 2016'da sokağa çıkarak FETÖ/PDY'nin darbe girişimine karşı direnirken, helikopterden açılan ateş sonucu yaralandı. 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuşan gazi doktor, 4 yıldır böbrek nakli sorumlu uzmanı olarak görev yaptığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara umut oldu. Ölçücüoğlu, 4 yıla yakın sürede 160'a yakın böbrek nakli yaptığını, bine yakın hastanın hayatına hekim olarak müdahale ettiğini söyledi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, 15 Temmuz'da eşi ve 3 çocuğundan helallik istedikten sonra darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Ölçücüoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu bölgede FETÖ'cüleri engellemeye çalışırken, helikopterden açılan ateş sonucu seken şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Önce yakındaki özel hastaneye götürülen Ölçücüoğlu, ardından çalıştığı hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. Yaklaşık 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşan gazi doktor, tekrar görevine döndü. Ölçücüoğlu, 2019 yılı başında hizmete giren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin kurucu böbrek nakli sorumlusu oldu. Nakil bekleyen hastalara umut olan Ölçücüoğlu, 4 yıla yakın sürede 160 böbrek nakli gerçekleştirdi, bine yakın hastanın da hayatına hekim olarak müdahale etti.