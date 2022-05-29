12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te sona erdi - Haberler

Karabük'te düzenlenen 12. Ulusal Larengoloji Kongresi tamamlandı.

Ankara ve Karabük üniversitelerinin Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dallarınca Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlik 3 gün sürdü.

Bilimsel toplantılar, paneller ve konuşmaların gerçekleştirildiği etkinlikte, kulak burun boğaz ve larengoloji bilimine katkı sunulması için çalışmalar yürütüldü.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Orhan Yılmaz, AA muhabirine, larengolojinin, yeme, yutma, konuşma ve ses çıkarma organlarının her türlü patolojisini ve hastalığını ilgilendiren bir bilim dalı olduğunu söyledi.

Kongrenin daha önce 11 defa büyük kentlerde yapıldığını aktaran Yılmaz, "Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinin ulusal anlamdaki ilk büyük toplantısı. 200'e yakın meslektaşımız 3 gün süreyle bilimsel toplantılar, paneller ve konuşmalar gerçekleştirdi. Ülkemizin kulak burun boğaz ve larengoloji bilimine katkı sunulacak ortam oluşturuldu." dedi.