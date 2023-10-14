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110 Ülke, COVID-19'a Karşı Aşılamada İşbirliği Yapacak

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Sağlık Haberleri

110 ülke, COVID-19'a karşı aşılamada işbirliği yapma kararı aldı. Aşıların dağıtımı ve tedariki konusunda ortak çalışmalar yapılacak.

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Kaynak: AA / Sağlık

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