110 Ülke, COVID-19'a Karşı Aşılamada İşbirliği Yapacak
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Sağlık Haberleri
110 ülke, COVID-19'a karşı aşılamada işbirliği yapma kararı aldı. Aşıların dağıtımı ve tedariki konusunda ortak çalışmalar yapılacak.
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Kaynak: AA / Sağlık