- 11 yıldır yürüyemeyen Betül, 2 yıllık tedavinin ardından ilk adımlarını attı

Nobel Tıp Merkezi'nde tedavisi süren Betül, cihazlar yardımıyla 2 yıl sonra ilk adımlarını attı

Serebral Palsi ve Miyopati hastası Betül Dal:

"Futbol oynamak istiyorum"

Baba Umut Dal:

"Kızımın tedavisi için Muğla Valiliğinin düzenlediği ikinci yardım kampanyasına destek bekliyoruz"

Betül'ün tedavi sürecini yöneten Uzm. Dr. Selcen Güre:

"Rehabilitasyon Betül'ün hayatında önemli bir yer tutacak"

Nobel Tıp Merkezi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Temiztürk:

"Şu ana kadar ülkemizin yanı sıra dünyanın 60'dan fazla ülkesinden binlerce hastaya şifa olduk"

DENİZLİ - Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren Nobel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde tedavisine devam edilen ve 11 yıldır hiç yürüyemeyen 13 yaşındaki Betül Dal, 2 yıllık tedavi sonrası ilk adımlarını attı. Tam olarak iyileşebilmesi için uzun bir tedavi süreciyle karşı karşıya olan Betül için Muğla Valiliği ikinci yardım kampanyasını başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Betül Dal'ın, doğumu esnasında beynine bir süre oksijen gitmedi. Yaşamsal faaliyetleri kısa süreliğine duran Betül, doktorların müdahalesi ile tekrar yaşama döndürüldü. 2 yaşında iken çocuklarda ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Serebral Palsi ve Miyopati hastalıklarına yakalanan Betül, 5 kez ameliyat olmasına rağmen 11 yaşına kadar hiç yürüyemedi. Muğla Valiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyasında elde edilen gelir ile Pamukkale'deki Nobel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde tedavi görmeye başlayan Betül, 2 yıl sonra cihazlar yardımıyla da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. Yaşadığı heyecanla kardeşleri ve yaşıtlarıyla koşacağı günlerin hayalini kuran Betül ve ailesi, kısıtlı imkanlarıyla tedavi sürecine devam ederken; Muğla Valiliği, Betül Dal için ikinci bir yardım kampanyası daha başlattı.

"Abimle futbol oynamak istiyorum"

İyileştikten sonra kardeşleriyle futbol oynamak istediğini ifade eden Betül Dal, "Tedavim iyi gidiyor. İyi olmaya çalışıyorum. İyileştiğim zaman abimle futbol oynamak istiyorum" diye konuştu.

"Dışarıda yürüyemeyen kızım, havuz içerisinde istediği hareketi yapıyor"

Serebral Palsi ve Miyopati hastası kızının bir an önce iyileşmesini hayal etiklerini ve bu süreçte desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Umut Dal da "Kızım 2 yıldır tedavi gördüğü Özel Nobel Tıp Merkezi'nde bir aile ortamı oluştu. Tedavi görebilmesi için Muğla Valiliği kampanyası ile geldik. Şuanda ilk kampanya bittiği için ikinci kampanyayı Valimiz onayladı. İlk önce Muğla'da ameliyat oldu ve sonrasında burada tedaviye başladık. Ben kendim emniyet mensubuyum, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de destek veriyor. Devletimiz yeterince desteği veriyor. Fakat tedavi giderleri çok pahalı olduğu için kampanyayla bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Tedavimiz havuz terapisi ile başlıyor. Dışarıda yürüyemeyen kızım, havuz içerisinde istediği hareketi yapıyor. Bizim için en önemli faktör Özel Nobel Tıp Merkezi'nin havuz tedavisidir. Bire bir tedavide eklemler ve kaslar çalıştırılıyor. Elektro terapi ve termal suyun oluşturduğu bir çamur var. Bu çamurla vücut kaplanıp çamur terapisi yapılıyor. Robot tedavisi ile her gün bu şekilde devam ediyor. İlk geldiğinde hiç ayağa kalkamıyordu. Kalçada çok zayıflık vardı, kaslarda, eklemlerde güçsüzlük durumu söz konusuydu. Şuanda bu tedavi ile kızım zorlayarak ayağa kalkabiliyor. Adımlarını da cihazlarla atabiliyor. Umudumuz bir an önce sağlığına kavuşması, iyileşmesidir" şeklinde konuştu.

"Rehabilitasyon Betül'ün hayatında önemli bir yer tutacak"

Betül'ün tedavi sürecini yürüten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Selcen Güre ise fizyoterapistlerle çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi. Dr. Güre, tedaviyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Betül, birden fazla nörolojik tanısı olan bir hastamız. Yaklaşık 2 yıldır çalışmalara devam ediyoruz. Tekerlekli sandalyede ve son derece güçsüz olarak devir aldık. Tabi güçsüzlüğe eşlik eden başka problemlerde vardı. Denge sorunu gibi ve yavaş yavaş çok şükür hepsinde aşama kat ediyoruz. Bizi zorlayan ek sorunlar çıkabiliyor. Sonradan belirginleşen skolyoz gibi ama cihazlarla, desteklerle ayakta çalışıyoruz. Atık mobil bir hasta oldu. Yavaşta olsa güç kazanımı elde ediyoruz. Uzun soluklu bir durum bugünlük yarınlık bir mesele değil. Rehabilitasyon Betül'ün hayatında önemli bir yer tutacak. Daha az destekle artık ayakta kalabiliyor. Adımlarını daha seri bir biçimde atabilmesi, cihazlarda kademe kademe ayarını düşürdüğümüzde yürüyebilmesi için çalışıyoruz. Şuanda desteklerle adımlayabiliyor ama biraz daha gövde dengesini kazanırsak destek cihazlarından ayrı cihazlara geçebilmesi ek desteğe ihtiyaç duymaması öncelikli hedeflerdir. Teknolojik aletler yanında bire bir fizyoterapistlerle çalışma çok önemli ama bunun yanında sudan çok faydalanıyoruz. Su içinde hastamız, normal bir zeminde yapamadığı hareketleri suyun kaldırma kuvveti ile gerçekleştiriyor. Hem motive ediyor, hem de denge kazanımı konusunda bizim elimizi çok güçlendiren bir durumdur."

"Çin'den, Moğolistan'dan aklımıza gelebilecek her ülkeden hastamız var"

Dünyanın dört bir tarafından gelen hastaların tedavisini başarıyla gerçekleştirdiklerine değinen Nobel Tıp Merkezi Başhekimi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Temiztürk de, "Özel Nobel Tıp Merkezi olarak dünyayı tedavi ediyoruz. Burası açılalı 9 yıl oldu. Şu ana kadar 60'dan fazla ülkeden hastamız geldi. Hastalarımızı tedavi ederek gönderdik. Burası kaplıcanın, robotik rehabilitasyonun ve tüm dünyada gelişmiş teknolojinin kullanıldığı bir merkezdir. Traksiyon cihazlarımızdan, özel terapimiz var. Kol ve yürüme robotumuz var. Kaplıca çamur tedavimiz, bunların hepsinin kombine olarak yapıldığı nadir merkezlerden bir tanesidir. Şu ana kadar binlerce hastaya şifa olduk. Nobel Tıp Merkezi'nin hem ülkemizde hem de dünyada bir marka olduğunu söyleyebilirim. Buraya daha çok rehabilitasyon hastası geliyor. Felç geçirmiş, omurilik yaralanması olmuş, trafik kazası geçirmiş, sonrasında kol ve bacaklarda tutmayan engelli vatandaşlarımız geliyor. Biz onları tedavi ediyoruz. Ek olarak bel, boyun fıtığı olan nörolojik rehabilitasyon, MS hastası, ortopedik, kırık sonrası eklemlerdeki açıklık hastalarımız geliyor. Çin'den, Moğolistan'dan aklımıza gelebilecek her ülkeden Sudan, Nijerya'dan, Güney Afrika'dan birçok hastamız geldi. Şu anda merkezimizde 25'e yakın yabancı hastamız var" diye konuştu.