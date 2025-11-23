Haberler

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Ankara'da Başlıyor

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Ankara'da Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, 24-26 Kasım tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Kurultayda sağlık alanında önemli konular ele alınacak ve yerli sağlık ürünleri tanıtılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞı himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan '11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı', yarın Ankara'da başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen '11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı' yarın başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurultay, yalnızca bilimsel bir toplantı olmanın ötesinde sağlık endüstrisinin kalbinin attığı stratejik bir ekosistem buluşması niteliği taşıyor. Dünya çapında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan Nobel ödüllü Aziz Sancar başta olmak üzere yurt dışından 40 Türk bilim insanı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, 20'ye yakın ülkenin sağlık bakanları ve üst düzey yöneticileri ile akademi, kamu ve sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin davetli, 3 gün boyunca Ankara'da bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kurultaya ilişkin yaptığı paylaşımda "Üç gün boyunca 'Üreten Sağlık' vizyonumuza hizmet edecek kapsamlı etkinliklere ev sahipliği yapacak bu kıymetli Kurultay'ın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

GELECEĞİN SAĞLIK VİZYONU 11. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI'NDA ŞEKİLLENECEK

Kurultayın ilk günü olan 24 Kasım Pazartesi günü TÜSEB bünyesindeki 9 enstitünün öncülüğünde 38 bilimsel toplantı yapılacak. Aşı, biyoteknoloji, kanser, sağlık politikaları, halk sağlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, sağlıkta yapay zeka uygulamaları, kalite, akreditasyon, teknoloji transfer ofisleri ve sağlık endüstrileri gibi alanlarda yapılacak toplantıların çıktıları, Türkiye'nin sağlık vizyonunu şekillendirecek raporlara dönüştürülecek.

ÜRETEN SAĞLIK İŞ FORUMU İLK KEZ KAPILARINI AÇIYOR

Kurultay kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek Üreten Sağlık İş Forumu, ilaç, aşı ve tıbbi cihaz sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen stratejik sağlık ürünlerinin tanıtılacağı forumda akademi, sanayi ve kamu iş birliğiyle 'Fikirden Ürüne' giden yol tartışılacak; yatırım fırsatları ile ticarileşme stratejileri değerlendirilecek.

2026 TÜSEB' PROJE ÇAĞRILARI İLK KEZ AÇIKLANACAK

Kurultay boyunca mRNA teknolojileri, aşı üretimi, hücre ve gen tedavileri, sağlıkta yapay zeka uygulamaları, akıllı karar destek sistemleri, büyük veri yönetimi, CAR-T hücre tedavileri, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımları, obezite ve diyabetle mücadele stratejileri, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı tıp ile entegrasyonu, tıbbi cihaz ve ilaçta yerlileşme vizyonu ile ruhsatlandırma ve klinik araştırmalara yönelik politikalar gibi pek çok kritik başlık ele alınacak. Ayrıca araştırmacılara yol haritası sunacak olan TÜSEB 2026 proje çağrıları kurultayda ilk kez duyurulacak. Kurultay kapsamında TÜSKA tarafından iki gün sürecek akreditasyon bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilecek.

2025 TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Kurultayın üçüncü günü olan 26 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025 TÜSEB Ödül Töreni, Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Törende TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile birlikte bu yıl ilk kez takdim edilecek olan Ordinaryüs Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Özel Ödülü, TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü ve TÜSEB İnovatif Sağlık Ekibi Ödülü sahiplerini bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 388.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.