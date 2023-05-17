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105 Yaşındaki Hastanın Doğum Günü Sürprizi

105 Yaşındaki Hastanın Doğum Günü Sürprizi

Sağlık Haberleri

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 105 yaşındaki Akif Kırmızıay'a, sağlık çalışanları doğum günü sürprizi yaptı. Yalvaç Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi çalışanları, 105 yaşına giren hastaları Kırmızıay'ın doğum gününü evinde kutladı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 105 yaşındaki Akif Kırmızıay'a, sağlık çalışanları doğum günü sürprizi yaptı.

Yalvaç Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi çalışanları, 105 yaşına giren hastaları Kırmızıay'ın doğum gününü evinde kutladı.

Birimde görev yapan psikiyatri uzmanları Dr. Selin Tanyeri Kayahan, Dr. Ali Kayahan, Dr. Hasan Balaban, beraberindeki sağlık görevlileriyle Akif Kırmızıay'ı evinde ziyaret etti.

Sağlık çalışanları, yanlarında getirdiği pastayı keserek, hastalarının doğum gününü kutladı.

Öte yandan, Evde Sağlık Hizmetleri birimi, Yalvaç'ta bu sene kayıtlı 280 hastaya 1300 ziyaret gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA / Bülent Özgül - Sağlık

Devlet Hastanesi Isparta Akif Sağlık Haberler

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