10 Yaşındaki Çocuğun Tedavisi İçin Yardım Bekleniyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ve bu nedenle beyin hücreleri ölen 10 yaşındaki çocuğunun tedavisine maddi imkanı olmadığı için devam edemeyen baba, çocuğu için yardım bekliyor. Baba Muhabbet Çalar "Üçüncü kök hücreyi uygulayacaktık 1 ay günü geçti uygulayamadım. Dördüncü, beşinci, altıncı kök hücresi var çocuğumun.Kök hücrenin tanesi 150 bin lira. 150 bin lira para çok büyük bir para, ben bir arada görmedim. Çocuğum gözümün önünde eriyip gidiyor. Çocuğumu tedavi ettiremiyorum. Burnundan besleniyor hortumla besleniyor. Yiyemiyor, konuşamıyor, kalkamıyor. Bir yardım edin Allah rızası için" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 ay önce gittikleri piknikte suya düşen ve geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından 2 kere entübe edilen 10 yaşındaki Barış Çalar, için doktorlar hücre tedavisine başladı. Tedavisi çeşitli hastanelerde yapılan çocuk için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 6 kez kök hücre uygulanması gerekirken aile maddi sıkıntılarından dolayı ancak 2 kez uygulatabildi. Baba Muhabbet Çalar, çocuğunun tedavisine maddi imkanı olmadığı için devam edemediğini belirterek yardım istedi.

"KÖK HÜCREYİ UYGULATAMADIK GÜNÜ GEÇTİ"

Muhabbet Çalar şöyle konuştu:

"Biz 6 ay önce pikniğe gitmiştik ailecek orada çocuğum suya düştü ve boğulma tehlikesi atlattı. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada doktor dedi ki 'Çocukta bir umut görüyorum, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk ediyorum' dedi. 65 gün Mersin Şehir Hastanesi'nde yattı. Oranın doktoru da müdahale etti. 65 gün sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Ankara'da 1 ay entübe de yattı çocuk. Doktor dedi ki 'Kök hücre uygulayalım çocuğa' dedi. Kök hücrenin birini kendi imkanlarımla, arkadaşlarımın yardımıyla kök hücreyi uyguladık. İkinciyi de derneğin biri uyguladı. Üçüncü kök hücreyi uygulayacaktık 1 ay günü geçti uygulayamadım. Dördüncü, beşinci, altıncı kök hücresi var çocuğumun. Çocuğum evimde yatıyor 40 gündür beri. Kök hücrenin tanesi 150 bin lira. Ben 1 ay önce bu kök hücreyi yaptıracaktım yaptıramadım. Ben hurdacılık yapıyorum. Çocuklarım var 3-4 tane, 1 tane gelinim var, torunlarım var ufak, onlara bakamıyorum, evden dışarı çıkamıyorum. 6 aydan beri durumumuz göz önünde. 150 bin lira para çok büyük bir para, ben bir arada görmedim. Çocuğum gözümün önünde eriyip gidiyor. Çocuğuma tedavi gösteremiyorum. Burnundan besleniyor hortumla besleniyor. Yiyemiyor, konuşamıyor, kalkamıyor. Bir yardım edin Allah rızası için."

"BİZİM PARAMIZ YOK"

Anne Fidan Çalar ise "Benim çocuğum 10 yaşında. 10 yaşındaki çocuğumun ben gençliğinin bitmesini istemiyorum. Bizim paramız yok. Biz yardım istiyoruz, yardım bekliyoruz. Ben her akşam yatıyorum, ben çocuğumun kalktığımda sabah diyorum ki 'çocuğuma ne oldu'. Kalkıyorum bakıyorum yani Allah rızası için biz yardım istiyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Benim çocuğum burada günden güne eriyor. Gözümün önünde eriyip bitmesine dayanamıyorum. Allah rızası için yardım bekliyorum" dedi.