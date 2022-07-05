10 dakikalık botoks tedavisi ile aşırı terlemeden kurtulmak mümkün

Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuba Oskay, aşırı terlemenin deri bariyerinin bozulmasıyla bakteri, mantar enfeksiyonları ve deri tahrişlerine de neden olabildiğini belirterek, aşırı terlemede botoks tedavisine ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, terleme, aşırı sıcak havalarda, stres, endişe, utanma, korku ve fiziksel egzersiz gibi durumlarda vücut ısısının artması sonucunda ortaya çıkan oldukça normal bir durum ve vücudun sağlıklı çalıştığının doğal bir göstergesi.

Ter bezlerinin normalden fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan aşırı terleme, bireylerin ruhsal durumunu kötü yönde etkiliyor, sosyal hayatını engelliyor, kıyafet seçimini belirliyor veya okul/iş verimini düşürüyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oskay, aşırı terlemenin her yaş ve cinsiyette görülebileceğini, tedaviye başlamadan önce ise bu duruma neden olabilecek durumların araştırılması gerektiğini belirterek, "Terlemenin bir hastalık nedeniyle oluşmadığının ortaya konması gerekiyor. Aşırı terlemenin altında yatan herhangi bir neden saptanmadığında sebebi bilinmeyen primer (idiyopatik) olarak adlandırılıyor. Primer hiperhidroz, ter bezlerinin normalden 4-5 kat daha aktif olmasından kaynaklanıyor. Hastalık ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Çoğunlukla bölgesel olarak koltukaltı, avuç içi veya ayak tabanlarında simetrik olarak gözleniyor. Her mevsimde görülen ve hayat boyu devam eden bu tip hiperhidroz için psikolojik sebepler ve duygusal stres gibi durumlar tetikleyici olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Aşırı kahve tüketimi terlemeyi artırıyor

Sekonder hiperhidrozda ise aşırı terlemenin başka bir tıbbi rahatsızlık nedeni ile oluştuğuna dikkati çeken Oskay, şunları kaydetti:

"Bu tip hiperhidroz genellikle tüm vücudu etkiliyor. Sekonder terlemenin en sık nedeni ateşli hastalıklardır. Lenfoma, bazı bakteriyel ve paraziter hastalıklar özellikle gece terlemesine neden olabilir. Tiroid bezinin aşırı çalışması, büyüme hormonu ve adrenal hormonların yüksek olması, diyabet ve hipoglisemi, ürik asit yüksekliği gibi metabolik hastalıklar terlemeye neden olabilir. Menopoz ve andropoz gibi hormonal değişimlerde terleme artar. İnsülin, cinsel istek artırıcı ilaçlar, kortizon içerikli ilaçlar ve asetilsalisilik asit etken maddeli ilaçların kullanımı da terleme nedeni olabilir. Alkol kullanımı, baharatlı besin tüketimi, fiziksel egzersiz, aşırı kahve tüketimi gibi alışkanlıklar da gün içinde terlemeye neden olur. Bu nedenle sekonder aşırı terlemede tedavinin öncelikle altta yatan hastalığa yönelik olması gerekir.

Aşırı terleme şikayeti olan kişilerin, bu durumdan kurtulmak için terleme önleyici spreylere başvurabilirler, ancak bu ürünlerin ağır metal içerikleri nedeni ile kansere neden olabiliyor. "Vücudun her bölgesine uygulanabilen botoks uygulaması, son yıllarda aşırı terleme tedavisinde güvenilir, hayatı kolaylaştıran, ameliyatsız, pratik bir yöntem olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Bu uygulama, terleyen bölgedeki sinir iletimini geçici bir süre durduruyor, ter bezlerinin çalışmasını blokluyor ve ter yapımını engelliyor. Bu işlemde ter bezlerine kalıcı zarar verilmiyor. Uygulamanın etkisi geçtiğinde ter bezleri eskisi gibi ter üretmeye devam ediyor."

Botoks tedavisi 10 dakika sürüyor

Doç. Dr. Tuba Oskay, aşırı terleme için uygulanan botoks tedavisinin yaklaşık 10 dakikalık bir işlem olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedavinin olumlu etkileri genellikle 3-7 gün sonra görülüyor ve ortalama 6-9 ay süreyle bu bölgede terleme önleniyor. Bu süre bitiminde terleme tekrar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Etki azalıp aşırı terleme sorunu tekrarladığında yeniden uygulama yapılabiliyor. İşlem sonrası kişiler çok kolay iş hayatına ve sosyal yaşamına dönebiliyor.

Gebeler, emziren kadınlar, kas-sinir kavşağı hastalığı veya kanama problemleri olanlar ile 18 yaşından küçüklere botoks uygulanmıyor. Ayrıca botoks yapılması planlanan bölgede deri hastalığı olan kişilerde, iyileşme sağlanmadan botoks uygulaması yapılmamasına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Aşırı terleme tedavisinde genellikle koltukaltı, avuç içi, ayak tabanlarına botoks yapılıyor.

Botoks uygulaması deneyimli bir hekim tarafından yapıldığı takdirde hafif bir ağrı hissi dışında rahatsız edici bir etkiye sahip olmaz. İşlemin en önemli komplikasyonu avuç içi ve ayak tabanlarında, doğru olmayan derin uygulamalarla kaslarda zayıflamaya neden olabilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yüzde terleme tedavisinde çok dikkatli ve titiz çalışmak gerekiyor. İlacın dozu ve derinliği iyi ayarlanmalıdır. Yüzde bolca mimik kası olduğu için yanlış uygulamalar yüzde asimetriye yol açıyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine terleme botoksu sonrası vücudun başka bölgesinde aşırı terleme artışı gözlenmiyor, genel beden sağlığını bozmuyor ve vücutta herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor. Etki sadece lokal olarak uygulanan bölgede terlemeyi geçici olarak durduruyor. Yaşam kalitesi bozulmuş hastalarda, botoks tedavisi doğru doz ve doğru teknik ile uygulandığında yüz güldürücü etkili sonuçlar alınıyor. Bu nedenle kesinlikle deneyimli hekimler tarafından uygulanması gerekiyor."