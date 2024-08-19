1 Yaşındaki Duru'nun Organları 4 Çocuğa Umut Oldu

KONYA'da yatağında ters dönünce nefessiz kalan, kaldırıldığı hastanede duran kalbi yeniden çalıştırılan 1 yaşındaki Duru'nun 1 ay sonra beyin ölümü gerçekleşti. Duru'nun bağışlanan organları 4 çocuğa umut oldu. Duru'nun şifa dağıtmak için dünyaya geldiğini düşündüklerini belirten babası, "Kızımın dünyaya gelme amacı 4 insana umut ve can olmasıymış. O insanlara ve ailelerine neşe, hayat kaynağı olduk. Kızımın dünyaya gelme amacının da şifa dağıtmak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konya'da, 11 aylıkken, yatağında ters dönen Duru bebek nefessiz kaldı. Durumu fark eden aile, ilk çocukları olan kızlarını Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, kalbinin durduğu anlaşılan minik Duru'yu müdahaleyle yeniden hayata döndürdü. Bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Duru'nun, geçen cuma günü 1yaşına girdikten 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Anne ve babası, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanenin organ bağışı birimi yapılan operasonla minik Duru'nun organlarını aldı. Duru'nun kalbi, nakledilmek üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne, karaciğer ve 2 böbreği ise Antalya'ya gönderildi.

'BİZ DE BU DURUMDA OLABİLİRDİK'

Duru'nun ismini açıklamak istemeyen babası DHA'ya şunları söyledi:

"Hastaneye gittiğimizde durumumuz kritikti. İlk gün beyin ölümünün gerçekleşebilme ihtimalini söylediler. O şoku atlatmamız 2-3 gün sürdü. Biz eşimle kararımızı vermiştik. İstemediğimiz bir durum olduğunda organlarını bağışlayalım, dedik. Biz de bu durumda olabilirdik. Empati duygusuyla, acımızı bastırarak bu karara vardık. 4 yıllık evliyiz ve ilk çocuğumuzdu. Doktor bize açıklama yaparken kızımın kalbinin 2 yaşındaki bir kız çocuğuna gittiğini söyledi. Kızımın bedenini toprağa verdim ama bedeninden bir parçanın başka insanlara umut verip, onları yaşatması bizi mutlu etti. Benim kızım 1 yaşında vefat etti. Kızımın dünyaya gelme amacı 4 insana umut ve can olmasıymış. O insanlara ve ailelerine neşe, hayat kaynağı olduk. Kızımın dünyaya gelme amacının da şifa dağıtmak olduğunu düşünüyorum."

'KİMLİĞİMİZ GİZLİ KALSIN İSTİYORUZ'

Kimliklerinin gizli kalmasını istediklerini söyleyen Duru'nun babası, "Sağ elin verdiğini sol elin duymaması gerekiyor. O yüzden kimliğimiz gizli kalsın istiyoruz. Biz bunu bir gösteriş amaçlı yapmadık. Başka insanlara can olsun, umut olsun istiyoruz. Ama bu başka insanlara da örnek olsun istiyoruz" dedi.

'1 YAŞINDAKİ BEBEKLERDE DE ORGAN NAKLİ GERÇEKLEŞEBİLİYOR'

Organ naklini gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Yazar, "1 yaşındaki bu bebeğimizin organları, ailesinin de onayıyla nakledildi. Bebeğimiz, istenmeyen bir hadiseyle yatak üzerinde ters durmasıyla nefessiz kalıp, kalbi durmuştu; ama hızlı bir müdahaleyle tekrar canlandırıldı. Yoğun bakımda yaklaşık bir aydır tedavi görüyordu. 1 ayın sonunda beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin de onayıyla çeşitli illerde organ bekleyen hastamıza umut oldu. Kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin nakli gerçekleşti. Genelde bildiğiniz üzere biraz daha ileri yaşlarda beyin ölümü gerçekleştiği için ileri yaşlarda organ nakilleri gerçekleşebiliyor. Ama 1 yaşında bu gibi istenmedik hadiselerde de beyin ölümü gerçekleşebiliyor ve aynı yaşta organ bekleyen, ülkemizde birçok hastalar olabiliyor. 1 yaşında hatta bir yaşından daha küçük bebeklerde bile eğer beyin ölümü gerçekleşmiş ve ailelere onay vermişse bu vakaların organları da nakledilebiliyor" diye konuştu.