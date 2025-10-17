Haberler

1'inci Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi Düzenlendi

1'inci Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi Düzenlendi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen 1'inci Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi'nde sağlık hizmetlerinin geleceği ve teknolojinin kullanımı üzerine önemli tartışmalara katıldı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1'inci Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi'ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Kongresi'ne (TÜRKTIP2025) katıldık. 'Gelecek Çok Yakında' temasının işlendiği Kongre'de, 'Türktransplant Konferansı'nda katılımcılarla bir araya gelerek alandaki gelişmeleri masaya yatırdık. Sağlık hizmetlerinin geleceğine yön verecek gelişmelerin tartışıldığı, farklı disiplinlerden uzmanların buluştuğu ve ileri teknolojilerin sağlıkta kullanım alanlarının ele alındığı Kongre'nin atmosferinden büyük memnuniyet duyduk. Alandaki paydaşlara güçlü bir iş birliği platformu sunan ve yerli sağlık endüstrimizin küresel ölçekte tanıtımına katkı sağlayan Kongre'nin sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde, Türk Dünyası'nda geliştirilecek yeni ve köklü sağlık iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
