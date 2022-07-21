Kütahya Sağlık Müdürü Şenkul'dan vatandaşlara Kovid-19 aşısı çağrısı

Kütahya İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Kovid-19'dan korunmanın en temel yolunun bireysel tedbirlerin alınması ve aşılanma olduğunu bildirdi.

Şenkul, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının yeniden dünya genelinde artış gösterdiğini, Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Kovid-19'a karşı aşının en önemli silah olduğunu hatırlatan Şenkul, şunları kaydetti:

"Aşı sayesinde kişinin hem kendisine, hem ailesine, hem de topluma hastalığın bulaşma riskinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Gelinen aşamada Kovid-19'a karşı en büyük gücümüz bireysel tedbirlerle birlikte aşı olunmasıdır. Hastanelerimiz, toplum sağlığı merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve mobil ekiplerimizle birlikte Kütahya'mızda aşılama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir."

Şenkul, hastalık belirtisi olanların erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvurmaları, Kovid-19 tanısı almaları halinde izolasyon kurallarına uyarak, reçete edilen ilaçları kullanmalarının önemli olduğunu vurguladı.