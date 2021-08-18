Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Handan Dökmeci İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık...
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Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Handan Dökmeci İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık...

Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Handan Dökmeci İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık...
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısında, İRAP planının tanıtımı ve sunumu, protokol konuşmaları, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu' nun konuşmaları ve daha önce İRAP çalışmasını tamamlayan iller ile video konferans gerçekleştirildi.

Sayın Valimiz Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl AFAD Müdürümüz Sayın Recep Erol ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Sayın Doç. Dr. Ayşe Handan Dökmeci toplantıya VKS üzerinden katılarak ilimizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Kaynak: Habermetre

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