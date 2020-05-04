Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi
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Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi

Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi
04.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:11

Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi Samsun'da dev sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor İl Sağlık Müdürü Oruç: "Hastanelerin yapımı bittiğinde ilçelerimizin 40-50 yıllık sağlık ihtiyacı karşılanmış olacaktır" Samsun'a yapılan dev sağlık yatırımları tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi

Samsun'da dev sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor

İl Sağlık Müdürü Oruç: "Hastanelerin yapımı bittiğinde ilçelerimizin 40-50 yıllık sağlık ihtiyacı karşılanmış olacaktır"

SAMSUN - Samsun'a yapılan dev sağlık yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinin zemin etüt çalışmaları başlamasının yanı sıra bazı ilçelere yapılan devlet hastanelerinin inşaatlarında da son aşamaya gelindi.

Samsun merkezde ve ilçelerinde yapılan sağlık yatırımları korona virüsle sürdürülen etkin mücadele döneminde de aralıksız olarak devam ediyor. İlkadım ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan ek poliklinik binasının geçici kabulü yapıldı. Yakında zamanda açılması planlanan ek bina 127 odalı ve son teknoloji ile donatılmış poliklinikleriyle hizmet verecek. Salıpazarı Devlet Hastanesi inşaatı tamamlandı ve geçici kabul sürecinde olan binanın malzeme alımı süreci başlatıldı. Vezirköprü Devlet Hastanesinde de son aşamaya gelinirken, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerindeki hastanelerinin yapımı yüzde 50 oranında tamamlandı. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç hastaneler hizmete girdiğinde Samsun'un 40 -50 yıllık sağlık yatırımı tamamlanmış olacağını belirtti.

"Hastaneler Samsun'a çok ciddi katkılar sağlayacaktır"

Samsun'a modern ve son teknoloji ile donatılmış hastaneler kazandırılacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Oruç, "Yakında hizmete girecek Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek poliklinik binası, Salıpazarı ve Vezirköprü Devlet Hastaneleri, ayrıca hastane inşaatlarının yüzde 50'si tamamlanmış Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde ki hastanelerin tamamı hizmete girdiğinde Samsun'a 350 nitelikli yatak kazandırılacak. Bu yatakların hepsi nitelikli üst düzey teknolojik şekilde donatılmış olacaktır. Samsun'da sağlık yatırımlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Hastanelerin bir kısmı bitti, bir kısmı da bitme aşamasındadır. Salıpazarı Devlet Hastanesi inşaat olarak bitti şuan geçici kabule hazır bir şekilde bekliyor. Diğer yandan Eğitim ve Araştırması Hastanesi ek poliklinik binasının geçici kabulü yapıldı. Çok kısa bir zaman sonra hizmete alacağız. Burası 127 odalı bir poliklinik oldu. Gerçekten Samsun için iyi bir yatırım oldu. Hastalarımız içinde daha ferah kullanım alanları olan çok modern bir poliklinik binası oldu. Bunun yanı sıra Vezirköprü Devlet Hastanemiz çok kısa bir süre sonra bitecektir. Son çalışmaları yapılıyor. O hastanede bittiğinde Samsun'a ve Vezirköprü ilçesine çok ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi.

"Kavak ve 19 Mayıs ilçelerindeki hastanelerinin yapım aşamaları yüzde 50' ye ulaştı"

Korona virüs sürecinde sağlık yatırımları konusunda hiçbir kesilme olmadığını söyleyen Müdür Oruç, "Kavak ve 19 Mayıs ilçelerindeki hastanelerinin yapım aşamaları yüzde 50'ye ulaştı. Bu hastanelerimizin ise önümüzdeki yılın başlarına doğru bitmesini bekliyoruz. Bu hastanelerimizde bittiğinde insanların çok rahat bir şekilde ulaşabileceği modern bir hastane olacaktır. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreç ne olursa olsun sağlık yatırımlarımızda hiçbir kesinti olmadı. Bu yatırımlar ilçelerimizin 40-50 yıllık sağlık ihtiyacını karşılamış olacaktır. Diğer ilçelerimize sağlık yatırımlarımızı yapmıştık ve mevcut hastanelerimizi, sağlık tesislerimizi yenilemiştik" diye konuştu.

Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi

Kaynak: İHA

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