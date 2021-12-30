Sağlık yardımları devam ediyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik şartlı sağlık yardımları kapsamında 36 bin 225 lira ödeme yaptı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı maddi durumu iyi olmayan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, şartlı sağlık yardımı kapsamında aralık ayında başvuru yapan ve şartları karşılayan 290 çocuğa maddi destek verildi. 290 çocuk için toplam vakıf tarafından 36 bin 225 lira Ptt'ye gönderildi. Hak sahipleri ödemelerini PTT şubelerinden TC kimlik numaraları ile alabilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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