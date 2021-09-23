Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanına Ege Üniversitesi damga vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanına Ege Üniversitesi damga vurdu

Bültenler - Haberler | Güncel
Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanına Ege Üniversitesi damga vurdu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri başlıkları altında verilen ödüllerin Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisine Ege Üniversitesi damgasını vurdu.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görevli Dr. Zihni Onur Uygun'un "Tümör Tanı ve İzlemi İçin Dolaşımdaki Serbest DNA'nın Tayinine Yönelik Spesifik Bir Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi" tezi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında birinciliği etti. Dr. Gülşah Çongur'un Ege Üniversitesinde hazırladığı "Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi" başlıklı tezi ise aynı kategoride ikinci oldu.

TEKNOFEST'in, ülkemizin milli teknoloji hamlesi adına önemli bir etkinlik olduğunu dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBA Doktora Bilim Ödülleri, son üç yıl içerisinde tamamlanarak savunulmuş doktora tezlerinin nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesinin ardından sahiplerini buldu. Üç kategoride verilen ödüllerin Sağlık ve Yaşam kategorisine Ege Üniversitesi bünyesinde üretilen tezler damgasını vurdu. Dr. Zihni Onur Uygun'un tezi birinciliğe, Dr. Gülşah Çongur'un tezi ise ikinciliğe layık görüldü. Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim iklimi, araştırma ve geliştirmeye yönelik teşviklerimiz ve araştırmacılarımıza sağladığımız kolaylıklar, her alanda bizlere olumlu şekilde geri dönmeye devam ediyor. Tezleri ile ödüle layık görülen hocalarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arenadaki başarıları ile araştırma üniversiteleri arasında yer almayı hak ediyor" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş İrem Derici Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Nihat Özdemir Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanına Ege Üniversitesi damga vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:23:21. #1.17#