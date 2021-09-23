Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanına Ege Üniversitesi damga vurdu

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri başlıkları altında verilen ödüllerin Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisine Ege Üniversitesi damgasını vurdu.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görevli Dr. Zihni Onur Uygun'un "Tümör Tanı ve İzlemi İçin Dolaşımdaki Serbest DNA'nın Tayinine Yönelik Spesifik Bir Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi" tezi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında birinciliği etti. Dr. Gülşah Çongur'un Ege Üniversitesinde hazırladığı "Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi" başlıklı tezi ise aynı kategoride ikinci oldu.

TEKNOFEST'in, ülkemizin milli teknoloji hamlesi adına önemli bir etkinlik olduğunu dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBA Doktora Bilim Ödülleri, son üç yıl içerisinde tamamlanarak savunulmuş doktora tezlerinin nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesinin ardından sahiplerini buldu. Üç kategoride verilen ödüllerin Sağlık ve Yaşam kategorisine Ege Üniversitesi bünyesinde üretilen tezler damgasını vurdu. Dr. Zihni Onur Uygun'un tezi birinciliğe, Dr. Gülşah Çongur'un tezi ise ikinciliğe layık görüldü. Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim iklimi, araştırma ve geliştirmeye yönelik teşviklerimiz ve araştırmacılarımıza sağladığımız kolaylıklar, her alanda bizlere olumlu şekilde geri dönmeye devam ediyor. Tezleri ile ödüle layık görülen hocalarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arenadaki başarıları ile araştırma üniversiteleri arasında yer almayı hak ediyor" diye konuştu.

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