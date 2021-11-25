SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ (JHSS) YAYIMLANDI

Akademik Hakemli/Süreli dergilerimizden Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi/ Journal of Health and Sport Sciences (JHSS)'ın Cilt: 3 Sayı: 3 Yıl: 2020

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Derginin editörü, Sayın Prof. Dr. M. Yavuz Taşkıran'a; editör yardımcıları, Dr. Ayla Taşkıran'a ve Dr. Nilay Utlu'ya; yayın kurulunda yer alarak değerli katkılarını esirgemeyen ve tüm yayın kurulu üyelerine; değerli makalelerini paylaşan, makalelere hakemlik yapan akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.

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