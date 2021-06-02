Sağlık ve medikal malzeme fuarı Expomed Eurasia açıldı

Tıbbi cihaz, medikal malzeme ve sağlık alanında Avrasya bölgesinin öne çıkan fuarlarından Expomed Eurasia, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Tıbbi cihaz, medikal malzeme ve sağlık alanında Avrasya bölgesinin öne çıkan fuarlarından Expomed Eurasia, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek fuar, 2-3 Haziran'da saat 10.00 ila 19.00, 4 Haziran'da ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Tüyap'ın grup şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık'ın organize ettiği Expomed Eurasia, 28'inci kez "Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı" ismiyle gerçekleştiriliyor. Fuarda, hastane yapı ve tıbbi tesis yönetimi, elektro-medikal ekipman, medikal ve laboratuvar teknolojileri, biyoteknoloji cihaz ve ürünleri, sarf malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, ortopedi, fizik tedavi-rehabilitasyon ile OTC (reçetesiz ürünler) alanındaki inovatif ürünler sergileniyor.

Maskelerden dezenfektanlara her türlü medikal malzemenin görücüye çıktığı Expomed Eurasia'ya yerli ve yabancı üretici, ihracatçı ve firma temsilcileri katılıyor. Fuara, Türkiye'nin yanı sıra fiziksel ve online katılımlar olmak üzere Çin, Kore, Polonya, Kanada ve İran'dan firmalar katılım gösteriyor.

Hibrit formatta düzenlenen fuarda, Tüyap'ın "dijital evreni" MyTüyap üzerinden Business Connect online iş portalı üzerinden katılımcı firmalar ve ziyaretçiler, online etkinlik günlerinde mesajlaşarak veya görüntülü görüşme yaparak iletişim kurabiliyor. Ayrıca, fuar süresince online platformda, 2 bine yakın online profesyonel ziyaretçinin katılımcı firmalarla etkileşimde olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık