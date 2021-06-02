Sağlık ve medikal malzeme fuarı Expomed Eurasia açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık ve medikal malzeme fuarı Expomed Eurasia açıldı

Sağlık ve medikal malzeme fuarı Expomed Eurasia açıldı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Tıbbi cihaz, medikal malzeme ve sağlık alanında Avrasya bölgesinin öne çıkan fuarlarından Expomed Eurasia, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Tıbbi cihaz, medikal malzeme ve sağlık alanında Avrasya bölgesinin öne çıkan fuarlarından Expomed Eurasia, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek fuar, 2-3 Haziran'da saat 10.00 ila 19.00, 4 Haziran'da ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Tüyap'ın grup şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık'ın organize ettiği Expomed Eurasia, 28'inci kez "Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı" ismiyle gerçekleştiriliyor. Fuarda, hastane yapı ve tıbbi tesis yönetimi, elektro-medikal ekipman, medikal ve laboratuvar teknolojileri, biyoteknoloji cihaz ve ürünleri, sarf malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, ortopedi, fizik tedavi-rehabilitasyon ile OTC (reçetesiz ürünler) alanındaki inovatif ürünler sergileniyor.

Maskelerden dezenfektanlara her türlü medikal malzemenin görücüye çıktığı Expomed Eurasia'ya yerli ve yabancı üretici, ihracatçı ve firma temsilcileri katılıyor. Fuara, Türkiye'nin yanı sıra fiziksel ve online katılımlar olmak üzere Çin, Kore, Polonya, Kanada ve İran'dan firmalar katılım gösteriyor.

Hibrit formatta düzenlenen fuarda, Tüyap'ın "dijital evreni" MyTüyap üzerinden Business Connect online iş portalı üzerinden katılımcı firmalar ve ziyaretçiler, online etkinlik günlerinde mesajlaşarak veya görüntülü görüşme yaparak iletişim kurabiliyor. Ayrıca, fuar süresince online platformda, 2 bine yakın online profesyonel ziyaretçinin katılımcı firmalarla etkileşimde olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık ve medikal malzeme fuarı Expomed Eurasia açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:35:50. #1.15#

title