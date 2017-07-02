Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüklerine Atama

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü görevine Yılmaz Yücel, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü görevine de Ertan Değirmencioğlu asaleten atandı.



Niğde'de yaptığı görev süresi haziran ayında tamamlanan Yücel, Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden aynı görev yerine atandı.



Niğde İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne ise görevi vekaleten yürüten Değirmencioğlu atandı.