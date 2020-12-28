Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı
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Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı

28.12.2020 19:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:47

Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı Hatay'da askeri ve sağlık personellerini taşıyan minibüs direksiyonun hakimiyetini kaybedip şarampole devrildi.

Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı

HATAY - Hatay'da askeri ve sağlık personellerini taşıyan minibüs direksiyonun hakimiyetini kaybedip şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybederken 7 kişide yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi ile Reyhanlı kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri ve sağlık personellerini taşıyan 31 ABR 752 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini yitirince kontrolden çıktı. Yoldan çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık personeli olan Durmuş Ayyıldız kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesine yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız'ın cesedi hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı
Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı
Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı
Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET BİÇEN

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