"Sağlık turizminin baş aktörü saç ekimi birçok sektörü destekliyor"

Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı, Türkiye'de dünya standartlarının çok üstünde saç ekimi hizmetleri verildiğini belirterek, "Binlerce Turist ülkemize gelerek saç ekimi yaptırıyor. Ayrıca, tarihi ve turistik yerleri gezerek döviz bırakıyorlar. Bu açıdan bakıldığında saç ekimi organizasyonları, uçak biletinden taksicilere, turistik mekanlardan eğlence merkezlerine kadar birçok sektörü destekliyor" dedi.

Sağlık Yönetimi ve Saç Ekimi Uzmanı Songül Alcı, İstanbul Kadıköy'deki kliniği aracılığı ile sağlık turizmine katkı sunduklarını belirterek sağlık turizminde saç ekimi operasyonlarının ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Alcı, saç prosedürleri için Türkiye'nin tercih edilmesinin sebeplerini şu sözlerle anlattı:

"Türkiye, sağlık turizminde birçok açıdan avantajlar sunuyor. Saç ekimi kalitesi artık en başta gelen avantajımız. Artık ucuz olmak tek kriter değil. Uygulama çeşitliliği, tecrübeli personel, turistik faaliyetler ve ek sağlık hizmetlerine aynı anda çözüm bulabilme gibi faktörler sebebiyle Türkiye, saç ektirmek isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor."

"TÜRKLER SAYESİNDE ARTIK AVRUPA DA UCUZ"

Songül Alcı, "Saç ekimi işlemleri artık Türkler sayesinde Avrupa'da her şehirde Türkiye'den daha ucuza yapılmaya başlandı. Saç ekim kliniklerinde eğitim alan personeller, dünyanın her tarafında saç ekimi için yurt dışına çıkıyor. Yurt dışındaki bu klinikler, bizim çalışanlarımız sayesinde tecrübeleniyor. Pandemide hız kesen bu büyük sorun, şu an yeniden hızla devreye girdi. Bu sisteme 'dur' denilmesini bekliyoruz. Saç ekimi işlemlerini bilen sağlık personelinin milli gelire sahip çıkmalarını bekliyoruz. Sağlık turizmi turistlerinin ülkeye gelişine engel oluyorlar" dedi.

"BİLİNÇLİ KİŞİLER TÜRKİYE'DE ANA KLİNİKLERİ TERCİH EDİYOR"

Alcı, "Bilinçli kişiler Türkiye'de ana klinikleri tercih ediyor" diyerek, yabancı hastalar için verdikleri hizmetleri şöyle anlattı:

"Örneğin; Fransa'da bir hasta ile görüşüyoruz. Bize internet ağımız üzerinden başvuran kişiler kendi dillerinde konuşan tercümanlarla iletişimde oluyorlar. Kendilerinin karşılaşacakları tüm durumlar teker teker yazılarak kendilerine bildiriliyor. Hastanecilik hizmetlerinden sonra turizm işimiz başlıyor. Otel transferi, çocuklar ve eşlerle gezilecek yerler, belki estetik operasyonlar ya da ek muayeneler."

Alcı konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Misafirimiz İstanbul'a geldiğinde havaalanında karşılıyoruz. VIP araçlarla konaklama yerine transferini sağlıyoruz. Ameliyat öncesi ve sonrası saç ekimi prosedürlerinin ardından gerekli saç bakım hizmetlerini de veriyoruz. Hastamız talep ederse özel rehberimiz eşliğinde İstanbul turuna çıkarıyoruz. Tüm bu süreçte çevirmen desteği de sağlıyoruz. Son olarak konaklama yerinden alarak, havaalanı transfer hizmeti ile misafirimizi ülkesine uğurluyoruz. Ta ki hastamız memnuniyetini dile getirip, işlemden sonuç alıncaya kadar online olarak destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Songül Alcı, "Hastalarımız bize başvurduğu andan itibaren online muayeneden sonra İstanbul'da en iyi hastanecilik ve otelcilik hizmetlerini almak zorunda, bu alanlar kusur kabul etmiyor. Bu zinciri yöneten herkesin yeterli tecrübeye sahip olması gerekiyor" dedi.

"SAÇ EKİMİ SEKTÖRÜ ÖNEMLİ BİR EKONOMİ KAYNAĞI HALİNE GELDİ"

Alcı, sözlerinin devamında şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de özellikle saç ekimi alanında çok deneyimli estetik cerrahlar ve saç ekimi uzmanları hizmet veriyor. Biz de klinik olarak Türkiye'nin sayılı saç ekimi uzmanları ile hizmet veriyoruz. Saç ekiminde dünya standartlarının çok üstünde bir hizmet yapımız var. Binlerce turist ülkemize gelerek saç ekimi yaptırıyor. Ayrıca, tarihi ve turistik yerleri gezerek döviz bırakıyorlar. Bu açıdan bakıldığında saç ekimi organizasyonları, uçak biletinden taksicilere, turistik mekanlardan eğlence merkezlerine kadar birçok sektörü destekliyor."

Saç ekimi uzmanı Alcı, 2015 yılında saç ekimi alanında Türkiye'ye yaklaşık 100 bin turistin saç ektirmek için geldiğini ifade ederek, "Turizm Bakanlığı, 2023 yılında sağlık turizminde 2 milyon hasta ve 20 milyar dolar gelir hedefliyor. Bu rakamların yarıdan fazlası saç ekimi ve diğer estetik cerrahi işlemlerde gerçekleşecek. Dolayısıyla saç ekimi sektörü, ülkemiz için önemli bir ekonomi kaynağı haline geldi" ifadelerini kullandı.

"SAÇ EKİMİ MUTLAKA DONANIMLI BİR HASTANE ORTAMI YAPILMADIR"

Yaptıkları saç ekimi operasyonlarının aynı zamanda bir tanıtım olduğu belirten Songül Alcı, "Bir saç ekimi operasyonu yaptıktan sonra misafirimiz ülkesine dönüyor ve çevresine bizi anlatıyor. Daha sonra hastalarımızın referansı ile yeni misafirlerimizi ağırlıyoruz. Saç ekimi kliniğimiz, bu anlamda kaliteli uygulamaları ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından çok sayıda hasta ağırlıyor" diye konuştu.

Saç ekiminin bir uzmanlık alanı olduğuna işaret ederek, uzmanlığı olmayan kişilerin yaptıkları yanlış işlemlerin, sağlık turizmine büyük zarar verdiğini vurgulayan Alcı, "Saç ekimi mutlaka donanımlı bir hastane ortamında yapılmadır. Saç ekimi prosedürü sonrası çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bunun gibi birçok sebeple saç ekimi, donanımlı bir klinik ortamında yapılmalıdır. Hasta ile muhatap olan personelin sağlık turizmi ve işlem tecrübesi olmalı, yabancı dil bilmeli, bu işlemlerde tecrübeli olmalı. Saç ekimi yaptıracak kişilere, bakanlık onayı olmayan, 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde saç ekimi yaptırmamalarını öneriyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.