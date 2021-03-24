Sağlık turizmi sektörünün ilk işveren sendikası kuruldu

Sağlık turizmi konusunda sektörün deneyimli ve önemli isimleri, Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) çatısı altında toplandı.

USTİS'ten yapılan açıklamaya göre, sağlık turizminde sunulan olanaklardan faydalanmak için dünyanın hemen hemen her ülkesinden Türkiye'ye ziyaretçi geliyor.

Bu kapsamda, sağlık turizmi konusunda sektörün deneyimli ve önemli isimleri bir araya gelerek, Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası adıyla örgütlendi. Sendika ilk genel kurulunu dün gerçekleştirdi.

Beş kişiden oluşan yönetim kurulu kendi içinde görev dağılımı yaparak, Aslı Tarcan'ı başkan seçti. Tarcan, bir işveren sendikasının ilk kadın başkanı oldu. Başkan Vekilliği görevini ise Berkay Tulpar üstlendi.

???????Genel Kurulda üyelerin oy birliği ile USTİS'in Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna (TİSK) üye olmasına karar verildi.

"Yabancılar, kaliteli hizmet verdiğimiz için Türkiye'ye geliyor"

Açıklamada, Genel Kurulda yaptığı konuşmasına yer verilen Tarcan, sağlık turizmi konusunda Türkiye'nin sayılı ülkeler arasına girmeyi başardığını belirtti.

Türkiye'nin sağlık turizminde herkesin buluşma noktası olduğunu ifade eden Tarcan, şunları kaydetti:

"Yabancılar eskiden uygun fiyatlı olduğumuz için Türkiye'ye geliyorlardı, şimdi kaliteli hizmet verdiğimiz için geliyor. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bile onlardan çok daha kaliteli işlere imza atıyoruz ve onlardan çok daha ucuza hizmet veriyoruz. Bu nedenledir ki bir Alman diş yaptırmak için kendi ülkesini değil Türkiye'yi tercih ediyor. Yine bir Amerikalı saç ektirmek için bizim ülkemize geliyor. Bir Hollandalı by-pass ameliyatı için yine Türkiye'ye geliyor."

Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda 1,5-2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığının tahmin edildiğini aktaran Tarcan, "Dünya sağlık turizmi pazarı şu an 500 milyar dolarlara koşuyor, birkaç yıl içinde bu rakamın 1 trilyon dolara ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bizler şu anki rakamın katbekat üstüne çıkacak potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. Türkiye'nin dünya ticaretinden alacağı payın yüzde 1,5-2'lere ulaşması için önemli bir katkı sunacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

Aslı Tarcan, sadece sağlıkla uğraşan ya da sadece turizmle uğraşanları değil bütün sektör paydaşlarını bu oluşumun içine dahil etmek istediklerini belirtti.

"TİSK çatısı altında sağlayacağınız değerin farkındayız"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da TİSK'in Türk işverenlerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etme yetkisi bulunan tek üst kuruluş olduğuna işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri gerek işçi kesimi gerekse devletle sürekli istişare içinde olduklarını bildiren Koç, şunları kaydetti:

"Şimdi hem ülke hem de konfederasyon olarak güçlenme vakti. Burada sağlık turizmi sektörünün büyük rolü olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde sağlık turizmi sektöründe kurulu bir işveren sendikası yoktu. USTİS olarak attığınız sağlam adımlar son derece umut verici. Rekabet içerisinde olduğumuz ülkeler açısından da ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sunan sağlık turizminin gelişimini takdir ediyorum. USTİS olarak TİSK çatısı altında sağlayacağınız katkı ve değerin farkındayız. İcraat odaklı yeni nesil sendikacılık yaklaşımımız ile güçlü iş birlikleri kurarak, büyük işler yapacağımıza inancımız tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe