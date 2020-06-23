HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sağlık turizmi salgın sürecinde de durmadı

Sağlık turizmi alanında ziyaretçi sayısı bakımından Dünya'nın en çok tercih edilen dördüncü ülkesi konumunda olan Türkiye, kovid-19 salgınıyla birlikte hızla dijitalleşti.

Sağlık turizmi salgın sürecinde de durmadı
23.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:19

Sağlık turizmi alanında ziyaretçi sayısı bakımından Dünya'nın en çok tercih edilen dördüncü ülkesi konumunda olan Türkiye, kovid-19 salgınıyla birlikte hızla dijitalleşti. Sağlık turizminde online hekim danışmanlığı rakamlara yansırken, salgın döneminde yüzlerce yabancı hasta Türk hekimlerden online danışmanlık aldı.

Türkiye sağlık turizmi konusunda dünyanın en önemli ülkeleri arasında gösteriliyor. Özellikle uzman doktorlarıyla öne çıkan Türkiye'ye 2019 yılında yer dışında 1.5 milyon yabancı hasta gelirken, bu kişilerden toplamda 6 milyar dolar gelir elde edildi. Kovid-19 salgınıyla birlikte ise seyahat kısıtlamalarının uygulanması tüm dünyada sağlık turizmini sekteye uğrattı. Salgın sürecinde sağlık sistemindeki zayıflıklar nedeniyle çokça eleştirilen İtalya, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri yeni normalde sağlık turistlerinin güvenini kaybederken, Türkiye ardı ardına açılan şehir hastaneleri ve acil durum hastaneleri ile altyapısını güçlendirerek güven tazeledi. Salgın sürecinde Türkiye'ye gelemeyen hastalar online araçları kullanarak sağlık danışmanlığı almaya devam etti.

Sağlık turizmi dijitalleşiyor

Sağlık turizmi koronavirüs döneminde alınan seyahat kısıtlamaları nedeniyle dünya genelinde sekteye uğramış olsa da Türkiye'de geliştirilen dijital çözümler önümüzdeki süreç için umut vadettiği görülüyor. Uzman doktorlar ve hastaların etkileşim kurabilmesini sağlayan Ask2doctor.com, pandemi sürecinde de uluslararası çapta hastaların doktorlarla görüşerek tedavi ve önerileri almasını sağladı.

Salgın döneminde yurt dışından birçok hastanın bu yöntemle doktorlarına danıştığını söyleyen Ask2doctor.com CEO'su Doç. Dr. Mehmet Bilgehan Yüksel, "Türkiye'de tedavi gördükten sonra ülkesine dönen hastalarımızın takip ve muayeneleri imkanlar dahilinde bu platformlar üzerinden gerçekleşti. Ayrıca, sağlık ve estetik sorunları nedeniyle de birçok yabancı bu platform üzerinden taleplerini ileterek normalleşme dönemi için rezervasyon gerçekleştirdi. Sağlık turizminde Türkiye'nin var olan durumdan kaynaklı eline geçirdiği avantajı, dijitalleşme ile katlayacağını görüyoruz." dedi.

"Dünyanın dört bir yanına Türk doktorları destek verecek"

İncir Yazılım tarafından hayata geçirilen projeyle dünyanın herhangi bir ülkesinde sağlık problemi yaşayan kişinin Türkiye'deki deneyimli doktorlara ulaşabildiğinin altını çizen Doç. Dr. Yüksel, "İnternet ortamında sağlık problemine dair alanında uzmanlaşmış profesyonellerle hasta rahatlıkla görüşerek sağlık danışmalığı hizmeti alabiliyor. Bu sayede hasta ülkemize gelmeden önce sağlık sorununun çözümü hakkında doğru bilgiye ulaşıyor ve bunun sonucunda ülkemize daha fazla sayıda sağlık turistinin gelmesi sağlanıyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde, ülkemize gelemeyen yabancıların kaliteli sağlık hizmetine kolayca ulaşmasını ve ülkemizde sunulan kaliteli sağlık hizmeti hakkında uluslararası farkındalığın en üst düzeye çıkarılmasını hedefledik." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Ekonomi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu Ekonomi
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Fahrettin Koca Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Yöş İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Sağlık turizmi salgın sürecinde de durmadı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:10:33. #1.15#
title