Sağlık Turizmi İşletmeciliği Öğrencileri, Sandıklı Hüdai Kaplıcalarını Ziyaret Etti

TERMAL, YALOVA (Habermetre) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO), Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı öğrencileri, teknik bilgiler edinmek amacıyla Sandıklı Hüdai Kaplıcalarını ziyaret etti.

Sandıklı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Havva Uzun ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğr. Gör. Kutlay Orhan nezaretinde "Sağlık Turizmine Giriş" ve "Kariyer Planlama" dersleri kapsamında düzenlenen teknik gezide Safran Termal Otel, Sandıklı Park Termal Otel, Gürses Termal Otel, Hüdai Kaplıcaları ve Hüdai Kaplıcaları Geleneksel Tıp Merkezi ziyaret edildi.

Gezide konuşan Sandıklı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Havva Uzun, öğrencilerin teknik geziler sayesinde sağlık turizminin alt dallarından biri olan termal turizm uygulamalarını yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade etti. Uzun, "Öğrencilerimiz, Türkiye'deki en önemli termal turizm merkezlerinden biri olan Hüdai Kaplıcalarını yakından görüp uygulamaları yerinde izlediler. Otellerimizde termal sağlık turizmi, SPA-wellness uygulamaları ve genel olarak otellerin işleyişi hakkında departman müdürleri tarafından bilgilendirildiler. Öğrencilerimiz ayrıca iş ve staj imkanları ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiler. Otel işletmelerimize bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyarette Sandıklı Termal Park Otel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz ise otellerinin 2010 yılından beri hizmet verdiğini dile getirerek, SPA bölümünde müşterilere masaj, çamur uygulamaları, bitki banyoları, cilt ve vücut bakımları, ozon tedavisi, detoks, parafin uygulamaları ve kuaför hizmetleri verildiğini söyledi. Sandıklı Termal Park Otel SPA Müdürü Fatma Özhantaş ise sağlık turizmi kapsamında termal turizm, medikal turizm ve üçüncü yaş turizminden bahsetti. Özhantaş, iş tanımları, mesleki sorumluluklar ve çalışma hayatı konuları hakkında öğrencileri bilgilendirerek sağlık turizmi çalışanlarının kariyer hikayelerini anlattı.

Program, diğer kaplıcaların gezilip teknik bilgilerin alınmasıyla son buldu.

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