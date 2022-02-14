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Sağlık turizmi 1 milyar dolar sınırını aştı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Sağlık turizmi 1 milyar dolar sınırını aştı

Gelişmiş¸ tedavi yöntemleriyle geçtiğimiz yıl 1 milyar doları aşan gelir elde eden sağlık turizmi, kozmetik sektöründen aldığı güçle 10 milyar dolara koşuyor.

Gelişmiş¸ tedavi yöntemleriyle geçtiğimiz yıl 1 milyar doları aşan gelir elde eden sağlık turizmi, kozmetik sektöründen aldığı güçle 10 milyar dolara koşuyor. Ar-Ge ve inovasyonun eseri yerli üretim kozmetikler, sağlık turizmine her yıl yüz milyonlarca dolar katkı sağlıyor.

Türkiye gelişmiş¸ tedavi yöntemleri, medikal uygulamaları ve kozmetikteki üretim gücüyle dünya sağlık turizminden aldığı payı artırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıl yaklaşık 650 bin yabancı hastaya sunduğu tedavi hizmetleriyle 1 milyar doları aşan gelir elde etti. 2023'te 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gelir hedefleyen sağlık turizminde sac¸ ekimine yönelik talepler de giderek artıyor. Gelişmiş¸ tedavi uygulamalarının yanı sıra, gücünü¨ Ar-Ge ve inovasyondan alan yerli üretim dermokozmetiklerin sac¸ ekimi sonrasındaki tedavi süreci için büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken The Mossi London markasının Kurucu U¨yesi ve CEO'su Fatih Bayram Karabulut, "Her sene yüzde 10 büyüme kaydeden kozmetik sektörü¨, artan Ar-Ge ve tesis yatırımlarıyla başarı ivmesini hızlandırdı. 5 milyar dolara koşan sektör, sağlık turizmindeki büyümeyi de tetikliyor. Yerli üretim kozmetik ürünler sağlık turizmine her yıl yüz milyonlarca dolar katkı sağlıyor" dedi.

OPERASYON SONRASI KULLANILAN DERMOKOZMETİKLER BAS¸ARIYI ARTIRIYOR

Sac¸ ekimi operasyonlarının ardından kullanılan dermokozmetik ürünlerin, yapılan işlemlerin başarısında önemli bir role sahip oldugˆunu so¨yleyen Fatih Bayram Karabulut, "Tedavinin bu as¸amasında dogˆru u¨ru¨n sec¸imi bu¨yu¨k bir o¨nem arz ediyor. I·leri teknolojiler kullanılarak gelis¸tirilen u¨ru¨nler, ekilen sac¸ların c¸ok daha yu¨ksek oranda ve sagˆlıklı c¸ıkmasını sagˆlarken, is¸lem go¨rmeyen zayıf sac¸ları da gu¨c¸lendiriyor. Tu¨rkiye, alanında uzman hekimleri, cogˆrafi konumu ve fiyat avantajının yanı sıra, yerli u¨retim dermokozmetik u¨ru¨nleriyle de sac¸ ekimi tedavisinde en c¸ok tercih edilen u¨lkelerden biri haline do¨nu¨s¸tu¨. Kaliteli yerli u¨retim dermokozmetik u¨ru¨nler sayesinde hasta memnuniyeti artarken, referans hasta sayıları da katlanarak bu¨yu¨yor" diye konuştu.

GARANTİ KAPSAMINDA KALİTELİ U¨RU¨N KULLANIMI S¸ARTI

Bazı sagˆlık merkezleri tarafından garantili sonuc¸ ic¸in operasyon sonrası gerekli go¨ru¨len dermokozmetik u¨ru¨nlerin kullanımının s¸art kos¸uldugˆunu belirten Karabulut, "Sac¸ ekimi is¸leminin ardından 6 ay su¨ren o¨nemli bir tedavi su¨reci bas¸lar. Bu su¨rec¸te ileri du¨zeyde Ar-Ge, hijyenik u¨retim ve yu¨ksek teknolojiler kullanılarak gelis¸tirilen, agˆır kimyasallar barındırmayan, tuzsuz, parabensiz ve c¸ok o¨zel ic¸eriklere sahip u¨ru¨nler kullandırılması gerekiyor. Hijyenik kos¸ullarda u¨retilmeyen, taklit, merdiven altı ve kalitesiz u¨ru¨n kullanımı telafisi olmayan hasarlar yaratabiliyor. O¨zellikle taklit ve merdiven altı u¨retim yapan markalar ciddi tehlike yaratıyor. Bu tu¨r u¨ru¨nler bazı merkezler tarafından daha ucuz oldugˆu ic¸in tercih edilebiliyor. Ancak hem operasyonu hem de hasta sagˆlıgˆını riske atan bu tercihlerin sekto¨re orta ve uzun vadede bu¨yu¨k zararlar verecegˆini du¨s¸u¨nu¨yorum" ifadelerinde bulundu.

DU¨NYADA MARKA BİLİNİRLİGˆİNİ ARTIRDI

The Mossi London olarak sac¸ ekimi sonrası bakım ve tedavi u¨ru¨nleri gelis¸tiren du¨nyada ilk marka olduklarını kaydeden Fatih Bayram Karabulut, "Yıllardır su¨rdu¨rdu¨gˆu¨mu¨z faaliyetler kapsamında sac¸ ekimi sonrası tamamlayıcı ve tedavi destekleyici u¨ru¨nlerin yanı sıra sac¸ do¨ku¨lme kars¸ıtı ve c¸es¸itli cilt problemlerine kars¸ı o¨zel gelis¸tirdigˆimiz yeni nesil dermokozmetik u¨ru¨nlerle de global marka olma yolunda bu¨yu¨k mesafeler kat ettik. Hissedarları %100 Türk olan markamızın üretimi Türkiye'de yapılmakla birlikte Türkiye'de 2, I·ngiltere ve Amerika'da birer Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Bu Ar-Ge merkezlerinin bas¸arılı çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ürünlerle du¨nyadaki

bilinirligˆimizi oldukça iyi seviyelere taşıdık. Tüm coğrafyalardan markamıza olan taleplerin hızlıca arttığını görmek bizleri oldukc¸a mutlu ediyor" dedi.


Sağlık turizmi 1 milyar dolar sınırını aştı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi

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