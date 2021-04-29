Sağlık tesislerindeki kreşler, Bakanlık personeli için tam kapanmada açık olacak
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Sağlık tesislerindeki kreşler, Bakanlık personeli için tam kapanmada açık olacak

Sağlık tesislerindeki kreşler, Bakanlık personeli için tam kapanmada açık olacak
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca kamuda görev yapan sağlık çalışanları için tam kapanma döneminde alınan tedbirlere ilişkin genelge yayımlandı.

Genelgede, bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce 27 Nisan'da yayımlanan yazıya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı tam gün, 12 Mayıs Çarşamba yarım gün idari sayılacakları belirtilen genelgede, bu çerçevede özellikle Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatından gelen yoğun talepler üzerine uygulamada oluşabilecek tereddütleri gidermek üzere alınan kararlara yer verildi.

Buna göre, esnek çalışma yöntemine, sağlık hizmet sunumunu da aksatmayacak şekilde yetkilendirilmiş tüm idareciler tarafından riayet edilerek, tam kapanma döneminde de uygulanması için çaba gösterilecek.

Sağlık tesislerinde bulunan kreşler, çalışanların mağduriyet yaşamaması için salgın tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulacak.

İhtiyaç halinde bazı konularda, sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyeti başta olmak üzere salgınla mücadele kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulları karar alabilecek.

Kreş bulunmayan veya kreş imkanı yetersiz yerler ile bakıcısı olmayan sağlık çalışanları için eşlerin her ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunanların çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami gayret gösterilecek.

Aynı kapsamda, tam kapanma döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin, olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince gerekli hassasiyet gösterilecek ve her türlü tedbir alınacak. Bu sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkanların elvermesi halinde kolaylık sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce 27 Nisan 2021'de yayımlanan yazı çerçevesinde, idari izinli sayılan tüm Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik olarak geçmiş dönemlerdeki idari izin günlerinde yapılmış mutat uygulamalara riayet edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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