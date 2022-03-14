Sağlık teknolojilerindeki son gelişmeler İstanbul'da masaya yatırılacak

İSTANBUL (AA) - Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla önemi daha da artan sağlık teknolojileri, sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla İstanbul'da masaya yatırılacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışından sağlık alanında faaliyet gösteren 250'ye yakın firmayla 1.000'in üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği Health Technologies Leaders Summit (Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi-HTLS), yarın İstanbul'da başlayacak ve iki gün sürecek.

Halk Bankası desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede, sağlık sektörüne yönelik yenilikçi girişimler, son teknolojiler ve gelecek vizyonu ele alınacak.

Sağlık sektörünün tüm paydaşlarının buluşacağı zirvede, dünyayı etkisi altına alan ve iki yılı aşkın süredir insan hayatı her yönüyle etkileyen Kovid-19 salgınının getirdiği yeni dünya düzenine ilişkin konular da önemli bir gündem maddesi olacak. Zirvenin ilk gününde, "Sağlıkta Geleceğin Mimarları-Kişiselleştirilmiş Tıp" başlığı altında sektörün öncü şirketleri ve liderleri bir araya gelecek. İkinci gün ise "İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi" yapılacak. Leyla Alaton, Esra Beyzadeoğlu, Yelda Ulu Colin, Sema Güral Sürmeli ve Aynur Uluğtekin'in de aralarında bulunduğu kadın liderlerin konuşmacı olacağı oturumlarda, deneyimler ve gelecek vizyonları anlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen zirvenin organizatörü MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji'nin kurucu başkanı Göksenin Aydın, programın bu yılki konseptinde kadınların ön planda olduğunu ifade etti.

Aydın, salgın sonrası oluşan yeni dünyanın en yeni teknolojilerinin ve sağlıkta teknoloji yatırımlarının konuşulacağı zirveye yurt içi ve dışından yoğun bir ilgi olduğunu kaydetti.

Her biri alanında uzman konuşmacıların, yakın gelecekte hayata geçmesi beklenen projeler ve yatırımlar hakkında bilgi vereceğini aktaran Aydın, "Sağlık teknolojilerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Zirvede, sağlık teknolojileri konusunda bugüne kadar neler yapıldığı, bugünden sonra neler yapılacağı ve gelecekte bizleri nelerin beklediği konuşulacak. Zirve, ikili görüşmelere ve iş birliğine de kapı aralayabilecek nitelikte olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi'nde bu yıl başarılı kadın sporcular da yer alacak. Kadın sporcular final oturumunda başarı hikayelerini anlatacak.