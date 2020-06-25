Sağlık Teknolojileri Yatırım Üstüne Yatırım Alacak!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Teknolojileri Yatırım Üstüne Yatırım Alacak!

Medyada görmeye alıştığımız Bakan Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) son teknoloji cihazlarla üretim gerçekleştiren Dinçsa İlaç'ın fabrikasına ziyaret amaçlı gitti.

Sağlık Teknolojileri Yatırım Üstüne Yatırım Alacak!
25.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:04

Medyada görmeye alıştığımız Bakan Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) son teknoloji cihazlarla üretim gerçekleştiren Dinçsa İlaç'ın fabrikasına ziyaret amaçlı gitti. Sağlık teknolojileri ile ilgili çok önemli detaylara yer verildi. İşte merak edilen tüm ayrıntılar.

Büyük kapasiteli bir ilaç fabrikasını ziyarete giden Varank'ı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile Dinçsa İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dinçer karşılayarak hızlıca üretim faaliyetleri yapılan yerlere geçildi. Özellikle de koronavirüs nedeniyle yerli ilaçların büyük bir önem kazandığı günümüzde dünyasında, ilaç sanayisi daha da değerlendi. Bakan Varank tarafından en çok dikkat çekilen detaylardan birisi de buydu.

Sağlık teknolojileri yeni bir boyut kazanacak

Bakan Varank, Türkiye'de yerli ilaç sanayisinin kapasite artırması gerektiğini özellikle vurguluyor. Bunun için ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının devamında, "Türkiye'de yerli ilaç sanayisi ve tıbbi teknolojilerin geliştirilmesini milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu alanları, ekonomik ve sağlık alanında bağımsızlığımızın önemli bir merhalesi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Böylece Türkiye'de ilaç üretim faaliyetlerinin artacağı kesinleşti.

Koronavirüs ilaçları yine bakanın yakın gözetimi altında. Bakan Varank, "Kovid-19 Platformunda Türkiye'nin çeşitli üniversiteleri ve Ar-Ge merkezlerinden yüzlerce bilim insanımız hastalığa şifa olacak ilaçların ve bağışıklık kazandıracak aşıların geliştirilmesiyle ilgili büyük bir gayret gösteriyor. Buraya gelmeden önce Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'ni (UNAM) ziyaret ettim. Burada bir hocamızın özellikle tanı kitleri ve Griffithsin molekülüyle ilgili çalışmaları vardı. Burada gelinen aşamaları ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Özellikle de tanı kitleriyle ilgili ticarileşme aşamasına gelmiş projeleri konuştuk." dedi.

Sizce Türkiye, ilaç sanayisine yeteri kadar özen gösteriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi Haber
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Kazada yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun babasına feryadı yürek yaktı
Kazada yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun babasına feryadı yürek yaktı
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Meral Akşener Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Sezen Aksu Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Zeljko Obradovic Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sağlık Teknolojileri Yatırım Üstüne Yatırım Alacak! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 18:39:47. #1.14#
title