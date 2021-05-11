Sağlık start-up'larının yenilikçi çözümleri yarışıyor

Sağlık teknolojileri ve dijital sağlık girişimcilerini yatırım ekosistemine dahil etmek amacıyla Innovation Think Tank ev sahipliğinde Siemens Healthineers Türkiye ve Volitan Global iş birliğiyle bir yarışma düzenlenecek.

Sağlık teknolojileri ve dijital sağlık girişimcilerini yatırım ekosistemine dahil etmek amacıyla Innovation Think Tank ev sahipliğinde Siemens Healthineers Türkiye ve Volitan Global iş birliğiyle bir yarışma düzenlenecek.

Siemens Healthineers, bünyesinde kurulan ve gençlere disiplinler arası bir ortamda inovasyon yaratma imkanı sunmayı hedefleyen Innovation Think Tank (ITT) ve Siemens Healthineers Technology Accelerator iş birliğiyle oluşturulan InnovationThinkTank Start-up Network (ITT-STN) ilk etkinliğini haziranda gerçekleştireceğini açıkladı.

Innovation Think Tank, Siemens Healthineers ve Volitan Global, küresel sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla belirledikleri start-up'lara yatırım ve iş birliği fırsatları sunarken, start-up'ların oluşturulması ve yönlendirilmesi konularında birlikte çalışmak için bir Niyet Mektubu imzaladı.

9 Haziran'da gerçekleşecek ilk ITT-STN etkinliğinde pandemiyle birlikte sağlık hizmetlerinde önemi artan inovasyon çalışmaları, Türkiye'deki inovasyon ekosistemi ve sağlık teknolojileri ile dijital sağlık alanlarında ilgi uyandıracak teknolojiler ve iş modelleri yarışacak. Finale kalan start-up'ların sunumları ve değerlendirilmelerinin ardından kazananlar için bir ödül töreni düzenlenecek.

İNOVATİF FİKİRLER VE START-UP'LAR İÇİN DESTEK

ITT-STN etkinliğinin amaçları arasında sağlık teknolojileri ile dijital sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren ve bu iş modellerinde gelecek vadeden mevcut start-up'lara rehberlik ederek platformun yatırım ekosistemine erişim sağlamalarına yardımcı olmak yer alıyor. Katılımcılar, alanında uzman isimlerden koçluk ve mentorluk destekleri alacak. Ayrıca seçilen start-up'lar ile Volitan Global ve Siemens Healthineers ekipleri arasında bağlantı kurulacak.

Yapılacak değerlendirme sonucunda ilk 3'e girenler Volitan Global'in Medical Valley Almanya ve Aescuvest ile kurduğu 10x Health Investment Club yatırım havuzuna girecek. Uzman isimlerden koçluk ve mentorluk desteği almanın yanı sıra eITT 2021 etkinliğine de katılabilecekler.

ITT-STN ÖDÜLÜ İÇİN KİMLER YARIŞABİLİR?

Yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılabilecek kişilerin sağlaması gereken koşullara ilişkin şöyle denildi:

"Yarışmaya sağlık teknolojileri ve dijital sağlık alanlarında faaliyet gösteren start-up'lar, POC (kavram kanıtlama) aşamasına gelmiş, gelecek vadeden start-up sahibi girişimciler, öğrenciler ve araştırmacılar katılabiliyor. Son başvuru tarihi 28 Mayıs 2021 olan ITT-STN etkinliğine katılmak isteyenler başvurularını siemens-healthineers.com/tr adresi üzerinden "Öne Çıkanlar" sekmesinden yapabilir. Ayrıca bir fikri ticarileştirme sürecini öğrenmek isteyen girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler, yatırımcılar ve herhangi bir alanda faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin liderleri de başvuru formunu doldurarak etkinliğe izleyici olarak katılabiliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı