Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 10 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş ve Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr.

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 10 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş ve Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu bebeklerde ve çocuklarda sağlıklı beslenmenin önemini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında!

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Kaynak: Hürriyet