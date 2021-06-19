Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
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Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 19 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. ERDEM YAKA ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr.

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 19 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. ERDEM YAKA ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. LEVENT GÜNGÖR nörolojik hastalıkları ve nörolojik hastalıklar da en doğru beslenme şeklinin nasıl olması gerektiğini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında! (Sponsorlu İçerik)

Kaynak: Hürriyet

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