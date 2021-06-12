Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 12 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay ve Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr.

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 12 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay ve Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel bebeklerde görülen besin alerjisini ve bebekler için en doğru beslenme şeklinin nasıl olmasını gerektiğini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında!

Kaynak: Hürriyet