Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 5 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr.

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 5 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Feyyaz Özdemir kanser hastalığı ve beslenme arasında nasıl bir ilişki olduğunu, erken tanının önemini ve kansere karşı nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında! (Sponsorlu İçerik)

Kaynak: Hürriyet