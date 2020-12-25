"Sağlık sigortası prim borcunuz var" diye dolandırıcılığa 5 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Sağlık sigortası prim borcunuz var" diye dolandırıcılığa 5 yıl hapis

25.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:44

Samsun'da "Sağlık sigortası yaptırmışsınız, prim borcunuz var" diye telefon açarak kandırdığı şahsın parasını alan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 2 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "Sağlık sigortası yaptırmışsınız, prim borcunuz var" diye telefon açarak kandırdığı şahsın parasını alan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 2 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Ümit Y.'yi telefonla arayan Kadir G., sağlık sektöründen aradığını belirterek, "Sigorta yaptırmışsınız. Elimizde ses kayıtlarınız var. 2 bin 300 lira prim borcunuz var. Ödemezseniz 7 bin lira olacak. Hemen 375 lira öderseniz, bu borcunuz silinecek" diye kandırarak 375 lira para havale yaptırıp dolandırdı. Ümit Y. dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kadir G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Kadir G. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis, 2 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Fahriye Evcen Oktay Kaynarca
Spor Mustafa Er Samet Aybaba Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Sağlık sigortası prim borcunuz var" diye dolandırıcılığa 5 yıl hapis | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:45:57. #1.14#
title