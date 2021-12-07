Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Doğu Karadeniz'de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı - Haberler
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Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Doğu Karadeniz'de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de Sağlık-Sen Şubesi üyeleri, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

RİZE (AA) - Rize'de Sağlık-Sen Şubesi üyeleri, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması taleplerini dile getirdi.

Sağlık-Sen Rize Şube Başkanı İsmail Yılmaz, gazetecilere, yapılan zamma karşı olmadıklarını, zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasına Memur-Sen Rize Şube Başkanı Seyit Ali Yılmaz da katılarak destek verdi.

Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Doğu Karadeniz'de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Doğu Karadeniz'de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Doğu Karadeniz'de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

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