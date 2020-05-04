Sağlık-Sen üyeleri sağlık çalışanlarına moral verdi

Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek gül verdi.

Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek gül verdi.

Kentte hizmet veren kamu ve özel hastaneler ile aile sağlığı merkezleri, laboratuvarlar ve sağlık evlerini ziyaret eden Sağlık-Sen üyeleri, sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Çenet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile etkin mücadele veren sağlık çalışanlarına morallerinin yüksek tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele sürecinde gözlerini kırpmadan en ön safta yer aldığını ifade eden Çenet, "Ziyaretlerimiz kapsamında koronavirüs ile mücadelede ön safta özveri ile görev yapan birbirinden değerli aile hekimlerini ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek onlara moral vermek adına gül ve kalem takdim ettik. Sağlık çalışanlarımızın birçoğu çocuklarını, sevdiklerini uzun süredir görmüyorlar. Bu salgının biran önce sona ermesi için dua ediyoruz. Ülkemiz bu süreci, tüm dünyaya örnek tedbirlerle başarıyla yürütüyor. İnanıyoruz ki bu mücadeleden en başarılı çıkan Türkiye olacaktır. İşte burada kovid-19 ile mücadelemizde ilk safta yer alan sağlık çalışanlarımızın büyük emeği var. Hepsinden Allah razı olsun. Onlara biraz moral verdiysek ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA