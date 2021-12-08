Sağlık-Sen, ücret iyileştirmesinin tüm sağlıkçıları kapsaması amaçlı eylemi askıya aldı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yarın yapacakları iş bırakma eylemini ve basın açıklamasını şimdilik askıya aldıklarını açıkladı.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, dün tüm Türkiye'de yapılan iş bırakma eylemi ile basın açıklamalarına katılımın oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Durmuş, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımıza, sendikamızın meseleye yaklaşımını, sahanın beklentilerini ve sürecin hassasiyetini bizzat paylaştık. Sayın Bakan, sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini giderme noktasında çalışma yaptıklarını belirttiler. Ayrıca, sürecin hassasiyetinin farkında olduklarını, neticede sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesi için gayret gösterdiklerini ifade ettiler."

Durmuş, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin ve TBMM AK Parti Grup yöneticileriyle görüştüklerini belirterek ardından sendika yönetim kurulunun durumu değerlendirdiğini belirtti.

"İyi niyet göstergesi olarak, yarın yapacağımız iş bırakma eylemini ve bakanlık önünde yapmayı planladığımız basın açıklamasını, şimdilik askıya almış bulunuyoruz." ifadesini kullanan Durmuş, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını içine alan ücret iyileştirmeleri için mücadeleye devam ettiklerini aktardı.

Haksızlık ve ayrımcılık konusundaki hassasiyetlerini koruduklarını vurgulayan Durmuş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tamamını kapsayacak ve herkesi memnun edecek ücret düzenlemesinin yapılması için süreci yakından takip edeceklerini kaydetti.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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