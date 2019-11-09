Sağlık-Sen turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

09.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:14

Sağlık-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Adana'da görev yapan sağlık çalışanları tarafından oluşturulan 22 takımın katıldığı turnuvada, 112 Acil Sağlık Spor takımı şampiyon oldu, Girişimsel Radyoloji takımı ikinci, Çukurova Şimşekler ve Seyhan Dortmunt takımı üçüncülük kupasını kazandı.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, turnuvaya katılımlarından dolayı tüm takımlara teşekkür etti.

Kupa törenine AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA