Sağlık-Sen şubatta yaşanan 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı

Sağlık-Sen, şubat ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı.

Sendika tarafından kamuoyuna yansıyan olaylar baz alınarak hazırlanan "Şubat Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ocak ayına göre azaldığı belirtildi.

Ocakta, 45 saldırganın karıştığı 13 şiddet olayında 19 sağlık çalışanının mağdur olduğu hatırlatılarak şubatta ise 36 saldırganın yer aldığı 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Şiddet olaylarına gösterilen toplumsal tepkinin birkaç günle sınırlı olmasının eleştirildiği raporda şu ifadelere yer verildi:

"Adli ve idari mekanizmaların tavrını ise söylemeye bile gerek yok. En çok ses getiren olaylarda bile saldırganların ellerini kollarını sallayarak ortalıkta gezmeleri fazla zaman almamaktadır. Sonunda olan, sağlık çalışanlarına olmaktadır. Vicdanların kabul etmediği şiddet olayları nedeniyle sağlık çalışanları ölmekte, yaralanmakta, korkmakta, travma geçirmekte, duyarsızlaşmaktadır. Tüm bunların doğal sonucu olarak hem şiddete uğrayanlar hem de tanık olan çalışanlar meslekten de soğumaktadır."

"Bakanlığa ve ilgili kurumlara düşen, hukuken gereğini yapmaktır"

Raporda, kurum amirleri kaynaklı şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki zaman zaman bu tür şiddet olaylarıyla karşılaşılmaktadır ve bunların büyük çoğunluğu mobbing şeklinde cereyan etmektedir. Oysa amirlerin görevi, çalışanlarının hak ve hukukunu gözeterek iş barışını ve huzurunu en üst düzeye çıkarmaktır.

Şubat ayında, Bursa'da bir doktorun, arkasında mektup bırakarak kendi yaşamına son vermesi sonrasında sosyal medyada peş peşe sıralanan paylaşımlar, amir ve kıdemli çalışan kaynaklı mobbing olaylarının istisna olmadığı düşüncesinin toplum nezdinde yer etmesine yol açmıştır. Bakanlığa ve ilgili kurumlara düşen, bu tür iddiaları tüm yönleriyle soruşturarak çıplak gerçekliği ortaya koymak ve hukuken gereğini yapmaktır. Aksi durumda zarar gören sağlık mesleği ve sağlık çalışanları olacaktır."

Şubatta yaşanan şiddet olaylarından 8'i fiili ve sözlü gerçekleşti

Şubatta meydana gelen 9 şiddet olayının, 8'inin hem fiili hem sözlü, 1'inin ise yalnızca sözlü olduğunun belirtildiği raporda şu bilgiler paylaşıldı:

"2 olaya bizzat hastalar, 5 olaya hasta ve hasta yakınları, 2 olaya ise magandalar sebep olmuştur. Yaşanan olaylarda 7 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakılırken 19'u hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bunun yanında 1 saldırgan hakkında dava açılırken 1'i hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. 8 saldırgan ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır.

En ilginç tutuklama kararı ise Rize'de yaşanmıştır. Tarım aleti orak ile hastaneye giren bir hasta, bir doktoru kolundan yaralamıştır. Mahkeme saldırgana önce ev hapsi vermiş, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklamıştır. 9 olayın 8'i hastane ortamında yaşanırken 1 olay ise aile sağlığı merkezinde yaşanmıştır. Yaşanan olaylarda 4 doktor, 6 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 2 de diğer sağlık çalışanı mağdur olmuştur."

Raporda, İstanbul'da bir mahkemenin şubatta aldığı bir karara dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"2014 yılında annelerinin vefatından sorumlu tuttukları sağlık çalışanlarına taş ve sopalarla saldırarak yaralayan hasta yakınlarının ikisine 8 yıl, birine 9,5 yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan diğer sanığa da 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Tüm bunların yanı sıra şubat ayında dikkat çekici bir başka gelişme Çorum'da yaşandı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Neşe Aygün, 2018 yılında kendisine tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istediği şahsı hastalara 200 pijama bağışlaması şartıyla affetme erdemini gösterdi."

"Sağlık çalışanlarına saygı, sevgi lafta kalmamalı"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığını herkes konuşuyor ama bir şiddet olayı yaşandığında herkes sessizliğe gömülüyor. Bu kabul edilebilir bir davranış türü olamaz. Sağlık kutsal bir meslektir. Bu mesleği özveriyle icra eden sağlık çalışanları da saygının en yükseğini hak ediyorlar. Sağlık çalışanlarına saygı, sevgi lafta kalmamalıdır. Bir sağlık çalışanına yönelik şiddetin, tüm topluma yönelik olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir. Temel davranış tarzı bu olmalıdır. Ancak bu şekilde sağlıkta şiddeti önleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul