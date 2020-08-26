Sağlık-Sen Şırnak yönetimi İdil Müftüsü Kartal'la bir araya geldi
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Sağlık-Sen Şırnak yönetimi İdil Müftüsü Kartal'la bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet yalçın, İdil İlçe Müftüsü Ataullah Kartal'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Sağlık-Sen Şırnak yönetimi İdil Müftüsü Kartal'la bir araya geldi
26.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:54

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet yalçın, İdil İlçe Müftüsü Ataullah Kartal'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İdil Müftüsü Ataullah Kartal'a nezaket ziyaretinde bulundu. İlçe Müftüsü Ataullah Kartal'a görevinde başarılar dileyen Yalçın, "Diyanet camiamızın bizim için özel bir yeri vardır. Bizler de sivil toplum kurum ve kuruluşları olarak başta kamu çalışanlarının hak ve hukukları için, sonrada şehrimizde yaşayan halkımız için gece gündüz çalışmak zorundayız. Bu vesile ile müftülüğün yapacağı her türlü çalışmada işbirliğine hazırız. Müftümüze görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kartal da "Sağlık-Sen temsilcilerini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bizler de bütün birimler olarak İdil'deki hizmetlerinin daha nitelikli bir şekilde ifa edilmesi ve sosyal alanda da ihtiyaç duyulan bütün hususlarla ilgili olarak üzerimize düşen ne varsa STK'ların da desteğiyle elimizden geleni yapacağız. Sizler de bizler de halkımıza hizmet için çaba harcıyoruz. Mevlam hizmetlerimizi hayırlı eylesin" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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