Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden İdil Sağlık Müdürü Dr. Öktem'e ziyaret
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Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden İdil Sağlık Müdürü Dr. Öktem'e ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika üyeleri ile birlikte İdil İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Öktem'i makamında ziyaret etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden İdil Sağlık Müdürü Dr. Öktem'e ziyaret
25.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:24

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika üyeleri ile birlikte İdil İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Öktem'i makamında ziyaret etti.

İdil İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Öktem'i makamında ziyaret eden Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının görevleri ve durumları ile ilgili bilgi aldı. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Yalçın, "Kurulan filyasyon sistemi ölüm ve vaka artış hızının düşmesinde en önemli etken. İdil'de vakalarının artmaması, bunun filyasyon ile taranmasıdır" dedi.

Öktem de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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