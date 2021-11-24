Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'a ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'a ziyaret

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'a ziyaret

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Şırnak Şube Başkanlığı görevine başlayan Sabğatullah Anmal'a ziyaret etti.

DİYARBAKIR (AA) - Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Şırnak Şube Başkanlığı görevine başlayan Sabğatullah Anmal'a ziyaret etti.

Ensarioğlu ve Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Daire Başkanı Giyasettin Uçaş'ı ağırlayan Anmal, ziyaret için teşekkür etti.

Şubenin yönetim kurulu ile de bir araya gelmeleri için istekte bulunan Anmal, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarının savunması ve gerekli desteklerin olması ile ilgili gerekli raporların ilgili mercilere ulaştırmaları konusunda deneyimlerinden yararlandığını belirtti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'a ziyaret

Son dakika haberleri: Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de 24 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi öldü

Türkiye'de 24 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi öldü

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title