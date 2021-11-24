Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'a ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Şırnak Şube Başkanlığı görevine başlayan Sabğatullah Anmal'a ziyaret etti.

Ensarioğlu ve Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Daire Başkanı Giyasettin Uçaş'ı ağırlayan Anmal, ziyaret için teşekkür etti.

Şubenin yönetim kurulu ile de bir araya gelmeleri için istekte bulunan Anmal, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarının savunması ve gerekli desteklerin olması ile ilgili gerekli raporların ilgili mercilere ulaştırmaları konusunda deneyimlerinden yararlandığını belirtti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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