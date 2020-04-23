Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Beytüşşebap'ta sağlık çalışanları ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Beytüşşebap'ta sağlık çalışanları ile bir araya geldi - Haberler
Beytüşşebap, Pendik, Şırnak, Güncel, Haber

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Beytüşşebap'ta sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, Beytüşşebap'ta görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

23.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:14
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Beytüşşebap'ta sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, Beytüşşebap'ta görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Anmal, beraberindekilerle birlikte Beytüşşebap'ta görevli sağlık çalışanları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Anmal ve beraberindekiler daha sonra Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Pendik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Dünyayı etkisi altına olan korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımızın olağanüstü çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Biz idareciler olarak onların gösterdiği başarıları takdirle karşılarken onlar için gerekli olan koruyucu ekipmanlar ve benzeri ihtiyaçları imkanlarımız dahilinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu mücadele hepimizin topyekun koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu anlamda kutsal bir görev üstelenen sağlık çalışanlarımıza başarılar diler, sendika yöneticilerine de yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Anmal ise Türkiye'nin korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek teşkil eden başarıları ile milletçe övündüklerini söyledi. Anmal, "Bu başarının mimarı, kahramanlar şüphesiz tüm sağlık çalışanlarımızdır. Sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve koruyucu ekipmanları konusunda aksaklıklar nadiren de yaşanmış olsa bir bu aksaklıklar kısa sürede giderilerek sağlıkçıların daha güvenli bir şekilde görev yapması sağlandı. Bu anlamda salgının ortaya çıkması ile birlikte maske ve siperlik üreterek sağlıkçılara ivedi bir şekilde ulaştıran değerli kaymakamımıza teşkilatımız adına teşekkür eder görevinde de başarılar dileriz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,95'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,95'ten işlem görüyor
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Zeydan Karalar
Magazin Emrah Cem Yılmaz Aslı Enver Hande Yener
Spor Tamer Tuna Ergin Ataman Loris Karius Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Beytüşşebap'ta sağlık çalışanları ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 17:46:35. #1.15#
title